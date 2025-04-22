Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд

Эксклюзивный нестареющий дизайн этих вилл идеально вписывается в окружающую природу. Он превращает жилые пространства в роскошные и оригинальные апартаменты, целью которых является создание благополучного, стильного и расслабленного образа жизни. Великолепное местоположение с панорамными видами и уникальный дизайн позволяют виллам гармонично вписаться в местную природу.
Особенности:
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Чавенг - это самый популярный и длинный пляж Самуи, расположенный на востоке острова.