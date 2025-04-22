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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$552,410
14.04.2025
$548,998
13.04.2025
$549,320
12.04.2025
$546,516
11.04.2025
$552,029
10.04.2025
$543,477
09.04.2025
$550,601
08.04.2025
$549,299
07.04.2025
$553,795
06.04.2025
$553,846
05.04.2025
$552,268
04.04.2025
$555,915
03.04.2025
$565,850
02.04.2025
$566,896
01.04.2025
$568,148
31.03.2025
$568,545
30.03.2025
$568,389
29.03.2025
$570,696
28.03.2025
$571,093
27.03.2025
$571,277
26.03.2025
$568,903
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24883
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418484
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Эксклюзивный нестареющий дизайн этих вилл идеально вписывается в окружающую природу. Он превращает жилые пространства в роскошные и оригинальные апартаменты, целью которых является создание благополучного, стильного и расслабленного образа жизни. Великолепное местоположение с панорамными видами и уникальный дизайн позволяют виллам гармонично вписаться в местную природу.

Особенности:

  • панорамные виды на море и горы
  • собственный сад
  • парковка на 2 машины
  • бассейн и солнечная терраса

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Лифт
  • Встроенная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Чавенг - это самый популярный и длинный пляж Самуи, расположенный на востоке острова.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$552,410
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