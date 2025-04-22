Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд

Новый жилой комплекс будет состоять из 7 двухэтажный вилл, каждая с личным бассейном, садом и паркингом. Есть возможность купить полный пакет мебели.

Расположенные среди неподвластной времени красоты натуральных тиковых деревьев, эти дома предлагают спокойное убежище, где современная элегантность сочетается с безмятежностью природы — гостеприимное место, где можно расслабиться, восстановить связь с природой и по-настоящему почувствовать себя как дома.

Подземное электроснабжение

Вода из глубокой скважины + резервуар для воды + водяной насос

Кондиционирование по всему дому

Автоматические ворота с видеонаблюдением и охранником

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Бо Пхуте, в престижном месте на тихом северо-восточном углу острова Самуи. Всего в нескольких шагах от спокойного берега пляжа Чонгмон, в районе, где в шаговой доступности находятся прибрежные рестораны, очаровательные кафе, бары и развлекательные мероприятия, оздоровительные и водные виды спорта, предлагающие идеальное сочетание релаксации и отдыха.