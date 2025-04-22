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Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$409,082
14.04.2025
$406,555
13.04.2025
$406,793
12.04.2025
$404,718
11.04.2025
$408,799
10.04.2025
$402,467
09.04.2025
$407,742
08.04.2025
$406,779
07.04.2025
$410,108
06.04.2025
$410,145
05.04.2025
$408,977
04.04.2025
$411,678
03.04.2025
$419,035
02.04.2025
$419,810
01.04.2025
$420,736
31.03.2025
$421,031
30.03.2025
$420,914
29.03.2025
$422,624
28.03.2025
$422,918
27.03.2025
$423,055
26.03.2025
$421,297
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24904
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422328
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Новый жилой комплекс будет состоять из 7 двухэтажный вилл, каждая с личным бассейном, садом и паркингом. Есть возможность купить полный пакет мебели.

Расположенные среди неподвластной времени красоты натуральных тиковых деревьев, эти дома предлагают спокойное убежище, где современная элегантность сочетается с безмятежностью природы — гостеприимное место, где можно расслабиться, восстановить связь с природой и по-настоящему почувствовать себя как дома.

Удобства и оснащение в доме
  • Подземное электроснабжение
  • Вода из глубокой скважины + резервуар для воды + водяной насос
  • Кондиционирование по всему дому
  • Автоматические ворота с видеонаблюдением и охранником
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Бо Пхуте, в престижном месте на тихом северо-восточном углу острова Самуи. Всего в нескольких шагах от спокойного берега пляжа Чонгмон, в районе, где в шаговой доступности находятся прибрежные рестораны, очаровательные кафе, бары и развлекательные мероприятия, оздоровительные и водные виды спорта, предлагающие идеальное сочетание релаксации и отдыха.

  • Bangkok Hospital - 20 мин
  • Koh Samui International School - 15 мин
  • Central Plaza Shopping Mall - 15 мин
  • Супермаркеты - 15 мин
  • Koh Samui International Airport - 10 мин
  • Koh Samui International Hospital - 9 мин
  • Местный рынок - 5 мин
  • Choengmon Beach - 5 мин

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$409,082
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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