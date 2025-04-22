  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ламай
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$92,158
14.04.2025
$91,589
13.04.2025
$91,642
12.04.2025
$91,984
11.04.2025
$94,063
10.04.2025
$94,447
09.04.2025
$94,921
08.04.2025
$94,861
06.04.2025
$94,917
05.04.2025
$94,053
04.04.2025
$95,309
03.04.2025
$96,366
02.04.2025
$96,164
01.04.2025
$95,946
30.03.2025
$95,652
29.03.2025
$96,366
28.03.2025
$96,718
27.03.2025
$96,380
26.03.2025
$96,319
25.03.2025
$95,989
24.03.2025
$95,661
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24882
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419096
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Жилой комплекс премиум класса состоит из 10 зданий, включающих кварт иры с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты имеют открытые планировки и панорамные окна. Интерьеры тщательно продуманы и сочетают в себе азиатские элементы и скандинавскую простоту для создания умиротворенной и изысканной атмосферы.

Особенности резиденции:

  • три бассейна
  • детская площадка
  • детский клуб
  • студия йоги

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Оборудованные кухни с европейской бытовой техникой
  • Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость скрыта от посторонних глаз среди гор, но в то же время располагается рядом с лучшими международными школами острова и всего в нескольких минутах от пляжей Кристал и Ламай, а также великолепных ресторанов, кафе, тренажерных залов и спа-центров.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$564,354
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,49 млн
Жилой комплекс Hythe Condominium Botanica
Choeng Thale, Таиланд
от
$338,996
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$716,640
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Са Кху, Таиланд
от
$163,199
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$92,158
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$194,090
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д. Удобства и оснащение в доме CCTV (видеонаблюдение) Круглосуточная охрана Ресепшн/холл Кооперативное рабочее пространство/комн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Бангкок, Таиланд
от
$123,193
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 32
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кханонг, Бангкок. Проект состоит из 642 единиц на 32 этажах высотного дома. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения. Проект удобно располо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Жилой комплекс Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Пхукет, Таиланд
от
$132,788
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 7
Площадь 30–183 м²
31 объект недвижимости 31
До моря 700 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе: Современные эко-кондоминиумы, расположенные в 700 метрах от пляжа. Комплекс состоит из разнообразных юнитов: от уютных студий 30 м² до просторных квартир 130 м². Высокие потолки, панорамные окна, мебель от эли…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации