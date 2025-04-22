Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс премиум класса состоит из 10 зданий, включающих кварт иры с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты имеют открытые планировки и панорамные окна. Интерьеры тщательно продуманы и сочетают в себе азиатские элементы и скандинавскую простоту для создания умиротворенной и изысканной атмосферы.

Особенности резиденции:

три бассейна

детская площадка

детский клуб

студия йоги

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Оборудованные кухни с европейской бытовой техникой

Двойные стеклопакеты

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость скрыта от посторонних глаз среди гор, но в то же время располагается рядом с лучшими международными школами острова и всего в нескольких минутах от пляжей Кристал и Ламай, а также великолепных ресторанов, кафе, тренажерных залов и спа-центров.