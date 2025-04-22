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  4. Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$209,939
08.05.2025
$209,939
07.05.2025
$209,634
;
20
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Описание Описание
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ID: 25875
ID новостройки на Realting
In CRM: 2449335
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Комплекс создан для идеальной гармонии современной элегантности и природной красоты острова. 9 роскошных вилл с бассейнами сочетают в себе современную архитектуру в окружении пышной зелени и умиротворенную утонченную атмосферу. Основное внимание сконцентрировано на приватности, комфорте и надежности, благодаря чему резиденция предлагает спокойную гавань для семей с ухоженным садом и детской площадкой. Это идеальный баланс эксклюзивности и единения природой, расположенный вдали от городской суеты, но в то же время рядом с необходимой инфраструктурой.

Особенности:

  • Сочетание современного дизайна и балийского стиля.
  • Каждая вилла имеет большой бассейн 8х3 м.
  • Гостиные и столовые открытой планировки с элегантной отделкой и премиальными материалами.
  • 3 спальни с собственными ванными комнатами.
  • Собственные террасы, ухоженные сады, комфортабельные зоны отдыха для качественного тропического стиля жизни.
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Ухоженные зеленые зоны.
  • Детская площадка
  • Бутик и кафе
  • Консьерж-сервис

Окончание строительства - август 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Ламай - это одна из самых престижных локация Самуи, известная своими великолепными пляжами, пышной тропической зеленью и очарованием расслабленной жизни на острове. Район предлагает отличный баланс между умиротворением и удобством с широким выбором ресторанов, бутиков, оздоровительных центров и активностей.

  • Супермаркет Lotus - 5 минут
  • Ночной рынок Ламай - 6 минут
  • Пляж Cristal Bay - 9 минут
  • Пляж Чавенг - 15 минут
  • Рыбацкая деревня - 20 минут
  • Большой Будда - 25 минут
  • Пляж Ламай - 6 минут
  • Школа - 4 минуты
  • Маенам - 15 минут
  • Аэропорт - 25 минут

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Ламай, Таиланд
от
$209,939
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DDA Real Estate
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