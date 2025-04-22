Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Комплекс создан для идеальной гармонии современной элегантности и природной красоты острова. 9 роскошных вилл с бассейнами сочетают в себе современную архитектуру в окружении пышной зелени и умиротворенную утонченную атмосферу. Основное внимание сконцентрировано на приватности, комфорте и надежности, благодаря чему резиденция предлагает спокойную гавань для семей с ухоженным садом и детской площадкой. Это идеальный баланс эксклюзивности и единения природой, расположенный вдали от городской суеты, но в то же время рядом с необходимой инфраструктурой.

Особенности:

Сочетание современного дизайна и балийского стиля.

Каждая вилла имеет большой бассейн 8х3 м.

Гостиные и столовые открытой планировки с элегантной отделкой и премиальными материалами.

3 спальни с собственными ванными комнатами.

Собственные террасы, ухоженные сады, комфортабельные зоны отдыха для качественного тропического стиля жизни.

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Ухоженные зеленые зоны.

Детская площадка

Бутик и кафе

Консьерж-сервис

Окончание строительства - август 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Ламай - это одна из самых престижных локация Самуи, известная своими великолепными пляжами, пышной тропической зеленью и очарованием расслабленной жизни на острове. Район предлагает отличный баланс между умиротворением и удобством с широким выбором ресторанов, бутиков, оздоровительных центров и активностей.