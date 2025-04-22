Жилой комплекс Новый комплекс вилл с живописным видом на джунгли недалеко от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Новый эксклюзивный комплекс вилл в живописном районе Самуи предлагает 6 вилл на стадии строительства, каждая из которых тщательно продумана, чтобы соответствовать высочайшим стандартам современной жилья. Каждая вилла построена таким образом, чтобы комнаты были максимально просторными и светлыми, создавая гармоничную и уютную атмосферу.

Современная архитектура и открытые планировки предлагают широкие возможности и элегантность, позволяя вам оформить дом в соответствии с вашими вкусами и образом жизни. Виллы имеют подземную парковку, благодаря чему сохраняется красота здания и обеспечивается безопасность и удобство. Каждая вилла также имеет собственный глубокий колодец, который является надежным источником воды.

Одной из выдающихся особенностей является сногсшибательный вид на джунгли, открывающийся из каждого дома. Представьте себе, что вы просыпаетесь под успокаивающие звуки природы и любуетесь живописным видом на пышную зелень. Эти виллы представляют собой особый образ жизни для тех, кто находится в поиске великолепного сочетания роскоши, комфорта и природы. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для постоянного проживания, загородный дом или перспективную недвижимость для сдачи в аренду, этот комплекс предлагает непревзойденную возможность стать обладателем райского уголка в одной из самых престижных локаций на Самуи.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, всего в 2 км от чистейшего пляжа Ламай.