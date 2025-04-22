Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд

Небольшой и уютный жилой комплекс предлагает квартиры с 1-3 спальнями, а также студии с личными бассейнами на первом этаже. На территории комплекса есть несколько общих бассейнов, зоны для загара, спортзал, детская игровая площадка, СПА-зона и подземный паркинг. Кроме того круглосуточно работают камеры видеонаблюдения, раз в неделю делается уборка квартир, с 9 до 17 работает менеджер. Есть возможность сдать недвижимость в аренду с помощью управляющей компании.

Расположение и объекты поблизости

Самуи – второй по величине остров Таиланда, расположенный в Сиамском заливе. Он пользуется огромной популярностью у туристов благодаря бирюзовым пляжам, кокосовым рощам, горным тропическим лесам, курортам и спа-центрам. Также остров знаменит золотой статуей Большого Будды высотой 12 метров.