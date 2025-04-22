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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд

Чаенг Мон, Таиланд
от
$465,608
19.05.2025
$465,608
18.05.2025
$466,580
17.05.2025
$467,986
16.05.2025
$463,578
14.05.2025
$467,587
13.05.2025
$467,917
11.05.2025
$467,899
10.05.2025
$466,945
09.05.2025
$467,500
08.05.2025
$466,806
07.05.2025
$466,130
14.04.2025
$456,512
13.04.2025
$456,780
12.04.2025
$454,448
11.04.2025
$459,033
10.04.2025
$451,921
09.04.2025
$457,846
08.04.2025
$456,763
07.04.2025
$460,502
06.04.2025
$460,543
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22510
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409641
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чаенг Мон

О комплексе

Небольшой и уютный жилой комплекс предлагает квартиры с 1-3 спальнями, а также студии с личными бассейнами на первом этаже. На территории комплекса есть несколько общих бассейнов, зоны для загара, спортзал, детская игровая площадка, СПА-зона и подземный паркинг. Кроме того круглосуточно работают камеры видеонаблюдения, раз в неделю делается уборка квартир, с 9 до 17 работает менеджер. Есть возможность сдать недвижимость в аренду с помощью управляющей компании.

Расположение и объекты поблизости

Самуи – второй по величине остров Таиланда, расположенный в Сиамском заливе. Он пользуется огромной популярностью у туристов благодаря бирюзовым пляжам, кокосовым рощам, горным тропическим лесам, курортам и спа-центрам. Также остров знаменит золотой статуей Большого Будды высотой 12 метров.

Местонахождение на карте

Чаенг Мон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$465,608
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