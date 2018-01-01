Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд

Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак.
Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кханонг, Бангкок.
Проект состоит из 642 единиц на 32 этажах высотного дома.
В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения.
Проект удобно расположен всего в 8 минутах ходьбы от Phra Khanong!
Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат.
Плюсы комплекса:
- Общий бассейн
- Общественный сад / барбекю
- Фитнес
- Общий тренажерный зал
- Ресторан на территории
- Автомобильная стоянка
- Стойка регистрации / вестибюль
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Лифт
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Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана.
В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее.
Карта:
Аэропорт: 1 час
Патонг: 15 мин
Торговый центр: 15 мин
Супермаркет: 2 мин
Рестораны: 5 мин
Госпиталь: 30 мин
Гольф-клуб: 30 мин
Яхт-клуб: 40 мин
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