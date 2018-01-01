Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд

Бан Ката, Таиланд

от €92,642

30–33 м² 2

Сдача в: 2022

Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана. В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее. Карта: Аэропорт: 1 час Патонг: 15 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 2 мин Рестораны: 5 мин Госпиталь: 30 мин Гольф-клуб: 30 мин Яхт-клуб: 40 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет