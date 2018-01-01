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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
€245,229
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает детской площадкой, спортивной площадкой, видеонаблюдением.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Маенам - 3 минуты
  • Рынок Маенам - 2 минуты
  • Торговый центр - 2 минуты
  • Загородный клуб - 3 минуты
  • Пляж Чавенг - 10 минут
  • Больница - 15 минут
  • Международный аэропорт Самуи - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мэнам, Таиланд

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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
€245,229
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