Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд

Предлагаются таунхаусы с панорамным видом на горы и лес.
Резиденция располагает 25-метровым бассейном, крытой зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, парковкой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Особенности квартир
Первый этаж: просторная гостиная, полностью оборудованная кухня, ванная комната, две большие террасы с живописными видами.
Второй этаж: две просторные спальни с собственными ванными комнатами.
Третий этаж: зона отдыха с панорамным видом на окрестности.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 1 км от моря, рядом с лесом и популярным районом Ламаи.