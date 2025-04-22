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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$211,630
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13
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Описание Описание
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ID: 19676
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365978
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются таунхаусы с панорамным видом на горы и лес.

Резиденция располагает 25-метровым бассейном, крытой зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, парковкой.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная гостиная, полностью оборудованная кухня, ванная комната, две большие террасы с живописными видами.

Второй этаж: две просторные спальни с собственными ванными комнатами.

Третий этаж: зона отдыха с панорамным видом на окрестности.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 км от моря, рядом с лесом и популярным районом Ламаи.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$211,630
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