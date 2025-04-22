Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд

Предлагаются таунхаусы с панорамным видом на горы и лес.

Резиденция располагает 25-метровым бассейном, крытой зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, парковкой.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная гостиная, полностью оборудованная кухня, ванная комната, две большие террасы с живописными видами.

Второй этаж: две просторные спальни с собственными ванными комнатами.

Третий этаж: зона отдыха с панорамным видом на окрестности.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 км от моря, рядом с лесом и популярным районом Ламаи.