Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд

Современный жилой комплекс из 6 домов, каждый с участком от 390 м2. На выбор есть виллы с 2 и 3 спальнями. На участке каждой виллы будет бассейн 5х3 м, зона барбекю с кинопроектором, игровая площадка, паркинг.Особенности квартир
Перед началом строительства можно выбрать:
Комплекс расположен в самой популярной части острова Самуи, в центре района Бопхут, что обеспечивает удобный доступ ко всей инфраструктуре. В непосредственной близости находятся торговые центры, рестораны и бары, больницы, международные школы, магазины и кафе, парковая зона с озером и великолепные пляжи. За 10 минут можно доехать до пляжа Чавенг.