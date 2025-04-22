Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд

Современный жилой комплекс из 6 домов, каждый с участком от 390 м2. На выбор есть виллы с 2 и 3 спальнями. На участке каждой виллы будет бассейн 5х3 м, зона барбекю с кинопроектором, игровая площадка, паркинг.

современный интерьер с элементами стиля бохо

полностью оборудованные ванные комнаты

функциональные кухни с островом

отдельная прачечная

высококачественные материалы

стеклопакеты с москитными сетками

крыша с хорошей теплоизоляцией и герметичностью

кондиционеры

двери из натурального дерева

вода из скважины с системой фильтрации

Особенности квартирПреимущества

Перед началом строительства можно выбрать:

дизайн проект

мебельный пакет

установку систему умный дом и солнечных батарей

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самой популярной части острова Самуи, в центре района Бопхут, что обеспечивает удобный доступ ко всей инфраструктуре. В непосредственной близости находятся торговые центры, рестораны и бары, больницы, международные школы, магазины и кафе, парковая зона с озером и великолепные пляжи. За 10 минут можно доехать до пляжа Чавенг.