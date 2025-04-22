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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$257,548
14.04.2025
$255,958
13.04.2025
$256,109
12.04.2025
$257,062
11.04.2025
$262,873
10.04.2025
$263,945
09.04.2025
$265,268
08.04.2025
$265,104
06.04.2025
$265,261
05.04.2025
$262,845
04.04.2025
$266,356
03.04.2025
$269,308
02.04.2025
$268,743
01.04.2025
$268,135
30.03.2025
$267,313
29.03.2025
$269,310
28.03.2025
$270,293
27.03.2025
$269,345
26.03.2025
$269,177
25.03.2025
$268,256
24.03.2025
$267,338
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21018
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387618
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Современный жилой комплекс из 6 домов, каждый с участком от 390 м2. На выбор есть виллы с 2 и 3 спальнями. На участке каждой виллы будет бассейн 5х3 м, зона барбекю с кинопроектором, игровая площадка, паркинг.

Особенности квартир
  • современный интерьер с элементами стиля бохо
  • полностью оборудованные ванные комнаты
  • функциональные кухни с островом
  • отдельная прачечная
  • высококачественные материалы
  • стеклопакеты с москитными сетками
  • крыша с хорошей теплоизоляцией и герметичностью
  • кондиционеры
  • двери из натурального дерева
  • вода из скважины с системой фильтрации
Преимущества

Перед началом строительства можно выбрать:

  • дизайн проект
  • мебельный пакет
  • установку систему умный дом и солнечных батарей
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самой популярной части острова Самуи, в центре района Бопхут, что обеспечивает удобный доступ ко всей инфраструктуре. В непосредственной близости находятся торговые центры, рестораны и бары, больницы, международные школы, магазины и кафе, парковая зона с озером и великолепные пляжи. За 10 минут можно доехать до пляжа Чавенг.

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$257,548
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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