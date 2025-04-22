Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд

4 элитные виллы в районе Банг Рак на Самуи предлагают уединение, элегантность и гармонию с природой, сочетая в себе современную архитектуру и тропический шарм.
Пышные сады и зелень обеспечивают абсолютную умиротворенность.
Террасы на крыше с панорамными видами на море созданы для отдыха и развлечений.
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Отличный арендный потенциал.
Доходность - 9-15%.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Банг Рак, предлагающем великолепные виды на море и расположенном рядом с основными достопримечательностями.