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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд

Баан Банг Рак, Таиланд
от
$385,193
14.04.2025
$382,814
13.04.2025
$383,040
12.04.2025
$381,085
11.04.2025
$384,929
10.04.2025
$378,965
09.04.2025
$383,933
08.04.2025
$383,025
07.04.2025
$386,159
06.04.2025
$386,196
05.04.2025
$385,095
04.04.2025
$387,639
03.04.2025
$394,566
02.04.2025
$395,295
01.04.2025
$396,168
31.03.2025
$396,445
30.03.2025
$396,336
29.03.2025
$397,945
28.03.2025
$398,221
27.03.2025
$398,350
26.03.2025
$396,695
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ID: 24903
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421965
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Баан Банг Рак

О комплексе

4 элитные виллы в районе Банг Рак на Самуи предлагают уединение, элегантность и гармонию с природой, сочетая в себе современную архитектуру и тропический шарм.

Пышные сады и зелень обеспечивают абсолютную умиротворенность.

Террасы на крыше с панорамными видами на море созданы для отдыха и развлечений.

  • собственные бассейны
  • пышные сады
  • террасы на крыше с видом на море
  • парковка на 2 машины

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Преимущества

Отличный арендный потенциал.

Доходность - 9-15%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Банг Рак, предлагающем великолепные виды на море и расположенном рядом с основными достопримечательностями.

  • 3 минуты до чистого пляжа Банг Рак
  • 1- минут до международного аэропорта Самуи
  • 5 минут до Рыбацкой деревни с бутиками, ресторанами и развлечениями
  • рядом с международными школами, больницами и ресторанами мирового уровня

Местонахождение на карте

Баан Банг Рак, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$385,193
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