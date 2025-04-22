Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд

4 элитные виллы в районе Банг Рак на Самуи предлагают уединение, элегантность и гармонию с природой, сочетая в себе современную архитектуру и тропический шарм.

Пышные сады и зелень обеспечивают абсолютную умиротворенность.

Террасы на крыше с панорамными видами на море созданы для отдыха и развлечений.

собственные бассейны

пышные сады

террасы на крыше с видом на море

парковка на 2 машины

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Кухонная мебель и бытовая техника

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Отличный арендный потенциал.

Доходность - 9-15%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Банг Рак, предлагающем великолепные виды на море и расположенном рядом с основными достопримечательностями.