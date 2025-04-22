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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Чавенг Ной, Таиланд
от
$333,834
14.04.2025
$331,772
13.04.2025
$331,967
12.04.2025
$333,203
11.04.2025
$340,735
10.04.2025
$342,124
09.04.2025
$343,840
08.04.2025
$343,626
06.04.2025
$343,831
05.04.2025
$340,698
04.04.2025
$345,249
03.04.2025
$349,077
02.04.2025
$348,344
01.04.2025
$347,556
30.03.2025
$346,491
29.03.2025
$349,079
28.03.2025
$350,352
27.03.2025
$349,124
26.03.2025
$348,907
25.03.2025
$347,712
24.03.2025
$346,524
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19860
ID новостройки на Realting
In CRM: 2351914
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чавенг Ной

О комплексе

Предлагаются эксклюзивные виллы на склоне холма с живописными видами на зеленые долины, красивыми садами и бассейнами. Покупатель может выбрать виллу одного из 2 типов.

Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:

  • Увеличение площади террасы
  • Увеличение размера бассейна
  • Перегородки
  • Частично крытая терраса
  • Крытая парковка
Типы вилл
  • Одноэтажная вилла с 3 спальнями (142 м²) — USD 334 000
  • Одноэтажная вилла с 2 спальнями (116 м²) — USD 290 000
Удобства и оснащение в доме

Виллы поставляются с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате. Виллы будут поставляться без мебели, но в качестве услуги застройщик поможет с поиском, выбором, приобретением и установкой всего необходимого для подготовки виллы к заселению.

Преимущества

Рассрочка:

  • Депозит - 200 000 бат
  • 1 платёж - 25%
  • 2 платёж - 30%
  • 3 платёж - 10%
  • 4 платёж - 7,5%
  • 5 платёж - 7,5%
  • 6 платёж - 7,5%
  • 7 платёж - 7,5%
  • 8 платёж - 5%
Расположение и объекты поблизости
  • Британская международная школа - 300 метров
  • Пляж Чавенг Ной - 650 метров
  • Больница - 1,2 км
  • Пляж Чавенг - 2,2 км
  • Поле для гольфа - 3,2 км

Местонахождение на карте

Чавенг Ной, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$333,834
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Агентство
DDA Real Estate
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