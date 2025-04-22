Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Предлагаются эксклюзивные виллы на склоне холма с живописными видами на зеленые долины, красивыми садами и бассейнами. Покупатель может выбрать виллу одного из 2 типов.
Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:
Виллы поставляются с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате. Виллы будут поставляться без мебели, но в качестве услуги застройщик поможет с поиском, выбором, приобретением и установкой всего необходимого для подготовки виллы к заселению.Преимущества
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