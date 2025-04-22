Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Предлагаются эксклюзивные виллы на склоне холма с живописными видами на зеленые долины, красивыми садами и бассейнами. Покупатель может выбрать виллу одного из 2 типов.

Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:

Увеличение площади террасы

Увеличение размера бассейна

Перегородки

Частично крытая терраса

Крытая парковка

Одноэтажная вилла с 3 спальнями (142 м²) — USD 334 000

Одноэтажная вилла с 2 спальнями (116 м²) — USD 290 000

Типы виллУдобства и оснащение в доме

Виллы поставляются с ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и белыми оштукатуренными потолками, освещением, электричеством и системой водоснабжения; кондиционер и вентилятор в каждой спальне, а также вентилятор в каждой общей комнате. Виллы будут поставляться без мебели, но в качестве услуги застройщик поможет с поиском, выбором, приобретением и установкой всего необходимого для подготовки виллы к заселению.

Преимущества

Рассрочка:

Депозит - 200 000 бат

1 платёж - 25%

2 платёж - 30%

3 платёж - 10%

4 платёж - 7,5%

5 платёж - 7,5%

6 платёж - 7,5%

7 платёж - 7,5%

8 платёж - 5%

Британская международная школа - 300 метров

Пляж Чавенг Ной - 650 метров

Больница - 1,2 км

Пляж Чавенг - 2,2 км

Поле для гольфа - 3,2 км

Расположение и объекты поблизости