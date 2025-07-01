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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$602,634
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20
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Описание Описание
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ID: 26995
ID новостройки на Realting
In CRM: 2468761
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Комплекс переосмысливает культурное наследие острова, превращая его в изысканный тропический стиль жизни: одноэтажные виллы, укрытые среди коксовых рощ и изумрудных гор, сочетают в себе традиционные двойные крыши Самуи с премиальными материалами, панорамным остеклением и плавными переходами между крытыми и открытыми пространствами, включающими собственные бассейны, сады, солнечные террасы и зоны отдыха, придавая проекту аутентичности и несомненной роскоши, а также создавая идеальный баланс спокойствия загородной жизни и удобного доступа к ресторанам, магазинам и современной инфраструктуре мирового класса, где культурные корни и современная элегантность, приватность и доступность, природная красота и архитектурное совершенство сосуществуют в идеальной гармонии.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, но в то же время рядом с кольцевой автодорогой, в 10 минутах от Рыбацкой деревни и пляжа Бопхут, в 15 минутах от аэропорта, международных школ и медицинских учреждений и всего в нескольких минутах езды от пляжей, причалов и кафе.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$602,634
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