Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд

Комплекс переосмысливает культурное наследие острова, превращая его в изысканный тропический стиль жизни: одноэтажные виллы, укрытые среди коксовых рощ и изумрудных гор, сочетают в себе традиционные двойные крыши Самуи с премиальными материалами, панорамным остеклением и плавными переходами между крытыми и открытыми пространствами, включающими собственные бассейны, сады, солнечные террасы и зоны отдыха, придавая проекту аутентичности и несомненной роскоши, а также создавая идеальный баланс спокойствия загородной жизни и удобного доступа к ресторанам, магазинам и современной инфраструктуре мирового класса, где культурные корни и современная элегантность, приватность и доступность, природная красота и архитектурное совершенство сосуществуют в идеальной гармонии.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, но в то же время рядом с кольцевой автодорогой, в 10 минутах от Рыбацкой деревни и пляжа Бопхут, в 15 минутах от аэропорта, международных школ и медицинских учреждений и всего в нескольких минутах езды от пляжей, причалов и кафе.