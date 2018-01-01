Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года.

Удобства и оснащение в доме

Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту

Качественная встраиваемая бытовая техника

Видеонаблюдение и круглосуточная охрана

Преимущества

Управление арендой: опционально

Гарантия обратного выкупа через 5 лет

Расположение и объекты поблизости

Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.