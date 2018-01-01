  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€88,898
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года.

Удобства и оснащение в доме

Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту

Качественная встраиваемая бытовая техника

Видеонаблюдение и круглосуточная охрана

Преимущества

Управление арендой: опционально

Гарантия обратного выкупа через 5 лет

Расположение и объекты поблизости

Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.

Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€99,016
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€935,147
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
€44,133
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€49,780
Апарт - отель Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Вы просматриваете
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€88,898
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€389,881
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с бассейнами. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полностью оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Рестораны и торговый центр - 3 км Гольф-клуб - 3,3 км Пляж Банг Тао - 5 км Пляжный клуб - 6 км Международная школа - 9 км
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
от
€57,087
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, расположенный в Хуай Кванг, Бангкок. Комплекс расположен по адресу: 192 Ratchadaphisek 12 Alley, Huai Khwang, Bangkok 10310, Таиланд. Проект состоит из 383 квартир на 8 этажах и был разработан компанией Eastern Star Real Estat. Апартаменты полностью меблированы и выполнены в дизайнерском стиле! В окрестностях, где находится Quintara MHy'GEN Ratchada - Huai Khwang, есть множество ресторанов, магазинов, кафе, баров, рынков, ночных клубов, массажных салонов. Ближайшее медицинское учреждение находится всего в 260 м от проекта (вы можете дойти до него за 4 мин.). Аэропорт Суварнабхуми расположен в 30 км от комплекса, дорога туда занимает около 32 минут на машине или такси. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. УДОБСТВА: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Охрана 24/7 - Бассейн - Кабельное телевидение - Лифт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
€51,724
Площадь 27–64 м²
3 объекта 3
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными чертами этого нового и отлично  придуманного кондоминиума Комплекс из 157 квартир предлагает широкое разнообразие услуг и удобств. Оживленное лобби как в отеле, 18-метровый бассейн с джакузи, сауна, сделанная по европейским стандартам, парилка, полностью оборудованный современный фитнес-центр и многое другое. Все роскошные квартиры в кондоминиуме имеют дизайн и отделку в соответствии с международными стандартами. Современные раздвижные двери экономят место, в то время как удобно расположенные встроенные шкафы увеличивают место для хранения вещей без ущерба для элегантности и комфорта. Современные кухни и ванные великолепно оборудованны по  европейским стандартам и дизайну. В зданиях расположены квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 26 до 64 кв.м. Рядом находятся несколько популярных туристических достопримечательностей, таких как Большой Будда, Паттайя Парк и другие увлекательные места для развлечений. Не стоит упускать из виду дорогостоящую систему безопасности в City Garden. Камеры видеонаблюдения и охрана работают круглосуточно. Система доступа электронным ключом на всей территории кондоминиума, включая подземную парковку, откуда лифт доставит вас на нужный этаж. В City Garden Pratumnak помимо предоставления высококвалифицированных удобств и услуг, мы можем также заняться управлением вашей недвижимости с помощью отдела аренды Global Top Group, что дает вам возможность насладиться стабильными темпами возврата ваших инвестиций в City Garden Pratumnak. Особенности проекта: Площадь:      1920 кв.м. Количество зданий:             2 восьмиэтажных здания Количество квартир: 157 (квартиры могут быть объединены, чтобы образовать более большие квартиры) Типы и размер квартир: Квартира-студия: 26 кв.м Квартира с 1 спальней: 32 – 59 кв.м Квартира с 2 спальнями:  64 кв.м Инфраструктура проекта: Плавательный бассейн Сауна Парилка Фитнес-центр Сад Подземная парковка Управление арендой Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Realting.com
Перейти