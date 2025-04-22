Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд

Комплекс расположен в Банг Макхаме, на участке площадью 8000 м², в нетронутой и пышной среде, откуда открывается невероятная панорама на залив Натон и, конечно же, волшебный тайский закат.

Архитектуру можно охарактеризовать как тропическую, предпочтение отдается использованию натуральных цветов и материалов. Соломенные крыши придают всей резиденции тропический вид. Все виллы предлагают просторные жилые помещения на открытом воздухе, а большие раздвижные оконные двери создают ощущение пребывания снаружи, находясь внутри. Где бы вы ни находились на вилле, вы можете наслаждаться видом на море.

Каждая вилла имеет бассейн, ландшафтные зелёные зоны, парковку, зону барбекю.

Гардеробные в главных спальнях

Шкафы в гостевых спальнях

Письменный стол в спальне с встроенным светодиодом

Большой и удобный диван с декоративными подушками

Журнальные столики

Шерстяные ковры

Деревянный обеденный стол

Деревянные стулья с подушками

Набор декоративных книг

Декоративные скульптуры

Кровать размера «king-size» в главной спальне/кровать размера «queen-size» в гостевой спальне

Основание кровати и изголовье из ткани

Прикроватные тумбочки

Декоративные подвесные светильники над прикроватными тумбочками

Круглые зеркала в ванную на заказ

Уличная мебель

Шторы и жалюзи

Телевизор от 55 до 75 дюймов в гостиной и во всех спальнях

Стиральная машина

Сушилка

Бойлер и тостер

Кофемашина Неспрессо

Интегрированное барбекю

Колонки Bose (внутренние и уличные)

Полы – плитка и паркетная доска

Направляющие для ящиков с плавным закрыванием Blum

Столешница из мрамора или гранита

Наружное освещение

Кондиционер Дайкин

3 фазное электричество

Резервуар для воды 6000 л

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Застройщик предлагает услуги управляющей компании (комиссия 20%):

Обслуживание бассейна и сада

Борьба с вредителями

Сбор мусора

Расположение и объекты поблизости

2 минуты езды до пляжа и отеля Four Seasons

5 минут езды от Пасифик Палисейд Резиденс и Натона