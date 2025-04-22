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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$753,942
14.04.2025
$750,640
13.04.2025
$751,081
12.04.2025
$753,877
11.04.2025
$770,918
10.04.2025
$774,060
09.04.2025
$777,944
08.04.2025
$777,461
06.04.2025
$777,921
05.04.2025
$770,835
04.04.2025
$781,130
03.04.2025
$789,791
02.04.2025
$788,133
01.04.2025
$786,350
30.03.2025
$783,942
29.03.2025
$789,796
28.03.2025
$792,678
27.03.2025
$789,900
26.03.2025
$789,406
25.03.2025
$786,705
24.03.2025
$784,015
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20245
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384620
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс расположен в Банг Макхаме, на участке площадью 8000 м², в нетронутой и пышной среде, откуда открывается невероятная панорама на залив Натон и, конечно же, волшебный тайский закат.

Архитектуру можно охарактеризовать как тропическую, предпочтение отдается использованию натуральных цветов и материалов. Соломенные крыши придают всей резиденции тропический вид. Все виллы предлагают просторные жилые помещения на открытом воздухе, а большие раздвижные оконные двери создают ощущение пребывания снаружи, находясь внутри. Где бы вы ни находились на вилле, вы можете наслаждаться видом на море.

Каждая вилла имеет бассейн, ландшафтные зелёные зоны, парковку, зону барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Гардеробные в главных спальнях
  • Шкафы в гостевых спальнях
  • Письменный стол в спальне с встроенным светодиодом
  • Большой и удобный диван с декоративными подушками
  • Журнальные столики
  • Шерстяные ковры
  • Деревянный обеденный стол
  • Деревянные стулья с подушками
  • Набор декоративных книг
  • Декоративные скульптуры
  • Кровать размера «king-size» в главной спальне/кровать размера «queen-size» в гостевой спальне
  • Основание кровати и изголовье из ткани
  • Прикроватные тумбочки
  • Декоративные подвесные светильники над прикроватными тумбочками
  • Круглые зеркала в ванную на заказ
  • Уличная мебель
  • Шторы и жалюзи
  • Телевизор от 55 до 75 дюймов в гостиной и во всех спальнях
  • Стиральная машина
  • Сушилка
  • Бойлер и тостер
  • Кофемашина Неспрессо
  • Интегрированное барбекю
  • Колонки Bose (внутренние и уличные)
  • Полы – плитка и паркетная доска
  • Направляющие для ящиков с плавным закрыванием Blum
  • Столешница из мрамора или гранита
  • Наружное освещение
  • Кондиционер Дайкин
  • 3 фазное электричество
  • Резервуар для воды 6000 л
Преимущества

Застройщик предлагает услуги управляющей компании (комиссия 20%):

  • Обслуживание бассейна и сада
  • Борьба с вредителями
  • Сбор мусора
Расположение и объекты поблизости

2 минуты езды до пляжа и отеля Four Seasons

5 минут езды от Пасифик Палисейд Резиденс и Натона

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$753,942
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