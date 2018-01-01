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Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
€231,917
;
17
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.

Оплата

10% - подписание договора

25% - фундамент

25% - здание без отделки

25% - облицовка

15% - передача прав собственности

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Самуи - 23 минуты (12,5 км)
  • Пляж Чавенг - 23 минуты (12,2 км)
  • Пляж Маенам - 10 минут (4,5 км)
  • Пляж Ламаи - 28 минут (14,1 км)
  • Больница - 20 минут (11,3 км)
  • Центр Самуи - 28 минут (14,1 км)
  • Международная школа - 7 минут (3,1 км)
Местонахождение новостройки
Мэнам, Таиланд

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Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
€231,917
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Количество этажей 24
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс расположен в центре района Джомтьен. Комплекс премиум класса с высокоразвитой инфраструктурой. Из комплекса открывается невероятный вид на Сиамский залив и город, до моря всего 500м! Комплекс имеет современный дизайн и управление на уровне отелей класса люкс. Каждая квартира будет оборудована кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и современной бытовой техникой. Комплекс идеально подходит как для инвестирования денежных средств и получения дохода, так и для личного проживания! Оснащение квартир: - Чистовая высококачественная отделка; - Кухонный гарнитур с вытяжной вентиляцией, раковиной для посуды и керамической плитой; - Встроенные шкафы для одежды и декоративные полки; - Обеденная зона с мягкой мебелью; - Кондиционеры и бытовая техника; - Ванные комнаты, оснащенные высококачественной сантехникой; - Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Инфраструктура комплекса: На нижнем этаже расположатся рестораны, кафе, магазины. Здание будет построено каскадом, поэтому на 10, 12, 15, 19 и 22 этажах расположатся открытые садовые террасы для отдыха, придающие комплексу уникальность. На крыше к услугам владельцев и постояльцев инфинити бассейн с видом на море, площадка для занятия йогой, ботанический сад и лаундж-бар. Также жильцы могут воспользоваться другими удобствами: – стильное лобби и круглосуточный ресепшен; – фитнесс и спа-центры; – конференц-зал; – банкетный зал; – детская площадка; – детский клуб; – электронная система безопасности; – парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi на всей территории. Расположение: The Empire Tower расположен в центре популярного района Паттайи, Джомтьен, всего в 500 метрах от пляжа. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. До центра города можно доехать всего за 10 минут. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
€84,962
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Dream – это проект топового австралийского застройщика Utopia Development на южном побережье Пхукета. Это настоящая жемчужина, расположенная между двумя красивейшими пляжами Най Харн и Раваи и рядом с живописным озером Нонг Харн. Новый проект включает 7-ми этажное здание, построенное в виде буквы U и комплекс вилл. Изюминкой проекта является то, что для каждого этажа разработан свой особый дизайн: - стиль лофт - привычный тропический стиль - японскую тематику - помпезный стиль - Лондонат - дизайн в черных тонах - сказочный в стиле Алисы в стране чудес - легкий, воздушный и белый. Это уникальный проект, с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! Плюсы комплекса: - Спортзал - Ресторан - Общий бассейн - Парковка - Бар - СПА - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
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от
€89,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
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Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House. Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой. К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое. Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи. – Расстояние до пляжной линии – 400 метров; – Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров; – Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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