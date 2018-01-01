Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд

Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House.
Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой.
К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое.
Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи.
– Расстояние до пляжной линии – 400 метров;
– Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров;
– Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды.
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