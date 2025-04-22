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Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$283,670
14.04.2025
$282,428
13.04.2025
$282,593
12.04.2025
$281,151
11.04.2025
$283,986
10.04.2025
$279,587
09.04.2025
$283,253
08.04.2025
$282,583
07.04.2025
$284,895
06.04.2025
$284,921
05.04.2025
$284,110
04.04.2025
$285,986
03.04.2025
$291,097
02.04.2025
$291,635
01.04.2025
$292,279
31.03.2025
$292,484
30.03.2025
$292,402
29.03.2025
$293,590
28.03.2025
$293,794
27.03.2025
$293,889
26.03.2025
$292,668
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20747
ID новостройки на Realting
In CRM: 2342484
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются современные функциональные двухэтажные виллы с парковочным местом, террасой и бассейном 25 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Рыбацкая деревня - 15 минут
  • Супермаркеты, школы, больницы - 5 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
  • Пляж - 10 минут

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$283,670
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