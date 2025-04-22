Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд

Добро пожаловать в жилой комплекс Samui Paradise Villas - очаровательный оазис, расположенный в спокойном районе Bangpor Soi 5, на чистейших берегах Самуи. Эксклюзивный проект включает 11 тщательно продуманных вилл, чтобы предложить вам роскошную жизнь в истинном раю на земле. Комплекс располагается на холме, откуда открываются непревзойденные виды на море и зеленые ландшафты и является идеальным местом для отдыха от ежедневной суеты. Изящные очаровательные виллы имеют современный дизайн, стильную отделку и современные удобства для всеобъемлющего комфорта своих владельцев.

Рассрочка - 80/20.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от международных школ, больниц, супермаркетов, чистейших пляжей.