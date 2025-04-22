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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$297,388
19.05.2025
$297,388
18.05.2025
$298,010
17.05.2025
$298,908
16.05.2025
$296,092
14.05.2025
$298,652
13.05.2025
$298,863
11.05.2025
$298,852
10.05.2025
$298,243
09.05.2025
$298,596
08.05.2025
$298,153
07.05.2025
$297,721
14.04.2025
$291,579
13.04.2025
$291,750
12.04.2025
$290,261
11.04.2025
$293,189
10.04.2025
$288,646
09.04.2025
$292,430
08.04.2025
$291,739
07.04.2025
$294,126
06.04.2025
$294,153
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22132
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388684
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Добро пожаловать в жилой комплекс Samui Paradise Villas - очаровательный оазис, расположенный в спокойном районе Bangpor Soi 5, на чистейших берегах Самуи. Эксклюзивный проект включает 11 тщательно продуманных вилл, чтобы предложить вам роскошную жизнь в истинном раю на земле. Комплекс располагается на холме, откуда открываются непревзойденные виды на море и зеленые ландшафты и является идеальным местом для отдыха от ежедневной суеты. Изящные очаровательные виллы имеют современный дизайн, стильную отделку и современные удобства для всеобъемлющего комфорта своих владельцев.

Рассрочка - 80/20.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах от международных школ, больниц, супермаркетов, чистейших пляжей.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$297,388
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