Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из двух великолепных отдельных вилл с собственными бассейнами, светлыми и просторными интерьерами, прекрасными открытыми и закрытыми зонами, несколькими спальнями и ванными комнатами, открытыми террасами.
Особенности:
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с больницей Бангкока, кольцевой автодорогой и всеми прелестями Чавенга, включая великолепные ночные клубы. При этом ваш дом останется в далеке от шума оживленной ночной жизни этого района.
Чавенг - это самый популярный и длинный пляж Самуи, расположенный на востоке острова.