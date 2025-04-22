Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из двух великолепных отдельных вилл с собственными бассейнами, светлыми и просторными интерьерами, прекрасными открытыми и закрытыми зонами, несколькими спальнями и ванными комнатами, открытыми террасами.

Особенности:

крытые и открытые жилые зоны

крытые и открытые кухни и обеденные зоны

зона отдыха и бассейн

панорамные виды на море и горы

собственный сад

парковка на 2 машины

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Система "умный дом"

Встроенная бытовая техника

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницей Бангкока, кольцевой автодорогой и всеми прелестями Чавенга, включая великолепные ночные клубы. При этом ваш дом останется в далеке от шума оживленной ночной жизни этого района.

Чавенг - это самый популярный и длинный пляж Самуи, расположенный на востоке острова.