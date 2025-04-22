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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$701,709
14.04.2025
$697,375
13.04.2025
$697,785
12.04.2025
$694,223
11.04.2025
$701,226
10.04.2025
$690,362
09.04.2025
$699,413
08.04.2025
$697,759
07.04.2025
$703,470
06.04.2025
$703,533
05.04.2025
$701,530
04.04.2025
$706,163
03.04.2025
$718,782
02.04.2025
$720,111
01.04.2025
$721,701
31.03.2025
$722,206
30.03.2025
$722,007
29.03.2025
$724,939
28.03.2025
$725,442
27.03.2025
$725,677
26.03.2025
$722,661
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24887
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418488
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс состоит из двух великолепных отдельных вилл с собственными бассейнами, светлыми и просторными интерьерами, прекрасными открытыми и закрытыми зонами, несколькими спальнями и ванными комнатами, открытыми террасами.

Особенности:

  • крытые и открытые жилые зоны
  • крытые и открытые кухни и обеденные зоны
  • зона отдыха и бассейн
  • панорамные виды на море и горы
  • собственный сад
  • парковка на 2 машины

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Встроенная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницей Бангкока, кольцевой автодорогой и всеми прелестями Чавенга, включая великолепные ночные клубы. При этом ваш дом останется в далеке от шума оживленной ночной жизни этого района.

Чавенг - это самый популярный и длинный пляж Самуи, расположенный на востоке острова.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$701,709
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