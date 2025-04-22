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Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$207,270
19.05.2025
$207,270
18.05.2025
$207,704
17.05.2025
$208,330
16.05.2025
$206,367
14.05.2025
$208,152
13.05.2025
$208,298
11.05.2025
$208,291
10.05.2025
$207,866
09.05.2025
$208,113
08.05.2025
$207,803
07.05.2025
$207,502
14.04.2025
$203,221
13.04.2025
$203,341
12.04.2025
$202,303
11.04.2025
$204,343
10.04.2025
$201,178
09.04.2025
$203,815
08.04.2025
$203,333
07.04.2025
$204,997
06.04.2025
$205,016
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4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22435
ID новостройки на Realting
In CRM: 2399630
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс включает 6 вилл с 3 спальнями.

Особенности комплекса:

  • охрана
  • парковка
Расположение и объекты поблизости

Пляж Плай Лэм находится на северо-востоке Самуи. Этот спокойный малолюдный пляж придется по вкусу любителям тишины и неторопливого отдыха.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$207,270
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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