Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются просторные меблированные апартаменты с полным обслуживанием и видом на побережье. Некоторые квартиры имеют террасы с джакузи.
Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, спа.
Преимущества
Ежегодный доход 8% в течение 3 лет.
Расположение и об…
Комплекс состоит из 4 элитных полностью оборудованных вилл, которые идеально подходят для семей с детьми.
закрытая территория
фитнес-центр и сауна
12-метровый бассейн с террасой
парковка на 3 машины
помещения для персонала
прачечная
лифт
зеленая зона с водопадом
Удобства и оснащение в дом…
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!
Действует рассрочка!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Панорамный вид на море, высокоразвитая туристическая и…
1
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com