Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд

Предлагаются меблированные виллы с бассейном, большой террасой и видами на море и горы.
Период строительства - от 10 до 12 месяцев.Оплата
Каждый дом включает спальни с собственными ванными комнатами, гостиную открытой планировки со столовой и современной кухней с барной стойкой. Ванная комната в основной спальне имеет панорамные окна.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится на острове Самуи в зеленой зоне с большим количеством деревьев и пальмами вокруг, рядом с районом Чавенг, где много магазинов и развлекательных центров, в пешей доступности от пляжа.