Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд

Предлагаются меблированные виллы с бассейном, большой террасой и видами на море и горы.

Период строительства - от 10 до 12 месяцев.

10% - депозит

25% - на момент подписания договора с застройщиком

25% - завершения работ по устройству фундамента, перекрытия и заливки стяжки(черновые полы)

15% - после завершения работ по устройству каркаса дома и кровельных работ

10% - после завершения кладки наружных стен и перегородок и оштукатуривания стен

10% - после установки витражей в доме, устройства забора по периметру

5% - полное завершение строительства

ОплатаОсобенности квартир

Каждый дом включает спальни с собственными ванными комнатами, гостиную открытой планировки со столовой и современной кухней с барной стойкой. Ванная комната в основной спальне имеет панорамные окна.

Кондиционеры

Панорамные окна

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на острове Самуи в зеленой зоне с большим количеством деревьев и пальмами вокруг, рядом с районом Чавенг, где много магазинов и развлекательных центров, в пешей доступности от пляжа.