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Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$564,363
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20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25101
ID новостройки на Realting
In CRM: 2331871
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются меблированные виллы с бассейном, большой террасой и видами на море и горы.

Период строительства - от 10 до 12 месяцев.

Оплата
  • 10% - депозит
  • 25% - на момент подписания договора с застройщиком
  • 25% - завершения работ по устройству фундамента, перекрытия и заливки стяжки(черновые полы)
  • 15% - после завершения работ по устройству каркаса дома и кровельных работ
  • 10% - после завершения кладки наружных стен и перегородок и оштукатуривания стен
  • 10% - после установки витражей в доме, устройства забора по периметру
  • 5% - полное завершение строительства
Особенности квартир

Каждый дом включает спальни с собственными ванными комнатами, гостиную открытой планировки со столовой и современной кухней с барной стойкой. Ванная комната в основной спальне имеет панорамные окна.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на острове Самуи в зеленой зоне с большим количеством деревьев и пальмами вокруг, рядом с районом Чавенг, где много магазинов и развлекательных центров, в пешей доступности от пляжа.

  • Пляж Чавенг - 5 минут езды
  • Супермаркеты и торговые центры - 5 минут езды
  • Школа и больница - 3 минуты езды
  • Международный аэропорт Самуи - 10 минут езды (16 км)

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$564,363
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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