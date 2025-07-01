Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламаи, Самуи, Таиланд

От просторных жилых зон до эклектичного декора и сногсшибательных панорамных видов на море - этот комплекс представляет собой ни что иное, как совершенство на берегу океана.

Коллекция из 10 эксклюзивных вилл расположена на умиротворенном склоне холма к югу от пляжа Самуи. Виллы включают 3-5 спален с кондиционерами и могут разместить 6-10 гостей. Все дома открывают живописные виды на море и обставлены красивой современной мебелью в тайском стиле.

Проект располагает непревзойденное обслуживание и удобства, чтобы вывести вашу жизнь на новый уровень!

Расположение и объекты поблизости

Это идеальное место, чтобы расслабиться, имея в то же время удобный доступ ко всем культурным и природным достопримечательностям Самуи.