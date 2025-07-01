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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламаи, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$492,702
03.07.2025
$491,040
02.07.2025
$492,283
;
20
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ID: 26602
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In CRM: 2465052
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Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

От просторных жилых зон до эклектичного декора и сногсшибательных панорамных видов на море - этот комплекс представляет собой ни что иное, как совершенство на берегу океана.

Коллекция из 10 эксклюзивных вилл расположена на умиротворенном склоне холма к югу от пляжа Самуи. Виллы включают 3-5 спален с кондиционерами и могут разместить 6-10 гостей. Все дома открывают живописные виды на море и обставлены красивой современной мебелью в тайском стиле.

Проект располагает непревзойденное обслуживание и удобства, чтобы вывести вашу жизнь на новый уровень!

Расположение и объекты поблизости

Это идеальное место, чтобы расслабиться, имея в то же время удобный доступ ко всем культурным и природным достопримечательностям Самуи.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$492,702
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