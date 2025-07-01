Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Предлагаются красивые функциональные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года (1 стадия)/май 2025 года (2 стадия).Особенности квартир
Первый этаж: три спальни, три ванные комнаты.
Второй этаж: кухня, столовая, гостиная, гостевой туалет, терраса с бассейном и беседкой.
Цокольный этаж: гараж, прачечная, помещение для хранения.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая международный аэропорт, школы, больницы, рестораны, пляжи и многое другое.