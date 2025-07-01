Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Предлагаются красивые функциональные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.

Окончание строительства - ноябрь 2024 года (1 стадия)/май 2025 года (2 стадия).

Особенности квартир

Первый этаж: три спальни, три ванные комнаты.

Второй этаж: кухня, столовая, гостиная, гостевой туалет, терраса с бассейном и беседкой.

Цокольный этаж: гараж, прачечная, помещение для хранения.

Кухня с островом

Сантехника

Раздвижные окна

Освещение

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая международный аэропорт, школы, больницы, рестораны, пляжи и многое другое.