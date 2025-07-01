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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$459,988
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7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27106
ID новостройки на Realting
In CRM: 2331533
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагаются красивые функциональные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.

Окончание строительства - ноябрь 2024 года (1 стадия)/май 2025 года (2 стадия).

Особенности квартир

Первый этаж: три спальни, три ванные комнаты.

Второй этаж: кухня, столовая, гостиная, гостевой туалет, терраса с бассейном и беседкой.

Цокольный этаж: гараж, прачечная, помещение для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухня с островом
  • Сантехника
  • Раздвижные окна
  • Освещение
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая международный аэропорт, школы, больницы, рестораны, пляжи и многое другое.

  • Пляж Чонг-Мон - 5 минут
  • Пляж Тонгсон - 10 минут
  • Международный аэропорт - 10 минут
  • Центральный торговый центр - 15 минут
  • Рыбацкая деревня - 15 минут
  • Панган - 40 минут
  • Международные школы - 10 минут (6 км)
  • Международная больница - 8 минут (4,8 км)

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$459,988
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