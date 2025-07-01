Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд

Станьте владельцем частной виллы с полноценным курортным образом жизни по цене квартиры. Премиальная коллекция из 26 одно- и двухэтажных вилл с 1–2 спальнями, призванная предложить покупателям то, чего они никогда не ожидали — частный тропический дом с полным набором удобств роскошного курорта.
Комплекс переосмысливает тропическую жизнь благодаря смелому архитектурному языку, сочетающему средиземноморское очарование с изысканным тропическим минимализмом. Каждая вилла — это не просто жилое помещение, но и визуальное впечатление: элегантное, выразительное и намеренно выделяющееся на фоне рынка, переполненного шаблонным дизайном. Виллы расположены в частных садах с пальмами, цитрусовыми и местной флорой, предлагая гостям ощущение уединенной роскоши, оставаясь при этом в оживленном, управляемом сообществе.Особенности квартир
Тропический декор — внутри сводчатые потолки с плетеной тростниковой текстурой сочетаются с мебелью ручной работы, искусно изготовленным освещением, мозаичными полами и дизайнерской палитрой оттенков индиго, песочного и заката. Планировка обеспечивает естественную уединенность: каждая деталь — от углов освещения до размеров мебели — оптимизирована для комфорта и фотогеничного вида для сдачи в аренду.Преимущества