Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд

Станьте владельцем частной виллы с полноценным курортным образом жизни по цене квартиры. Премиальная коллекция из 26 одно- и двухэтажных вилл с 1–2 спальнями, призванная предложить покупателям то, чего они никогда не ожидали — частный тропический дом с полным набором удобств роскошного курорта.

Комплекс переосмысливает тропическую жизнь благодаря смелому архитектурному языку, сочетающему средиземноморское очарование с изысканным тропическим минимализмом. Каждая вилла — это не просто жилое помещение, но и визуальное впечатление: элегантное, выразительное и намеренно выделяющееся на фоне рынка, переполненного шаблонным дизайном. Виллы расположены в частных садах с пальмами, цитрусовыми и местной флорой, предлагая гостям ощущение уединенной роскоши, оставаясь при этом в оживленном, управляемом сообществе.

Особенности квартир

Тропический декор — внутри сводчатые потолки с плетеной тростниковой текстурой сочетаются с мебелью ручной работы, искусно изготовленным освещением, мозаичными полами и дизайнерской палитрой оттенков индиго, песочного и заката. Планировка обеспечивает естественную уединенность: каждая деталь — от углов освещения до размеров мебели — оптимизирована для комфорта и фотогеничного вида для сдачи в аренду.

Максимальная конфиденциальность.

Максимальная окупаемость инвестиций.

Максимальный дизайн.

Скидка 5% при 100% предоплате при покупке 2 и более вилл.

Право аренды на 30 лет.

Полная юридическая и налоговая поддержка со стороны застройщика.

Земля зарегистрирована на тайскую компанию с надежной структурой договора.

Расположен между Чавенгом и Ламаем, всего в нескольких минутах от пляжа и основных достопримечательностей.

Тихое, но в то же время центральное место: укрытое в зелени, но в то же время близкое к центру жизни острова.

Востребованный район: окруженный высококлассными курортами, виллами и оздоровительными центрами.

Отличная транспортная доступность: 15 минут до аэропорта, 10 минут до торгового центра Central Festival Samui, 5 минут до пляжа Чавенг, 200 метров до моря.

Удобный доступ к ресторанам, международным школам и больницам.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости