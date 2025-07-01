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Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$169,435
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12
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Описание Описание
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ID: 27083
ID новостройки на Realting
In CRM: 2469351
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Станьте владельцем частной виллы с полноценным курортным образом жизни по цене квартиры. Премиальная коллекция из 26 одно- и двухэтажных вилл с 1–2 спальнями, призванная предложить покупателям то, чего они никогда не ожидали — частный тропический дом с полным набором удобств роскошного курорта.

Комплекс переосмысливает тропическую жизнь благодаря смелому архитектурному языку, сочетающему средиземноморское очарование с изысканным тропическим минимализмом. Каждая вилла — это не просто жилое помещение, но и визуальное впечатление: элегантное, выразительное и намеренно выделяющееся на фоне рынка, переполненного шаблонным дизайном. Виллы расположены в частных садах с пальмами, цитрусовыми и местной флорой, предлагая гостям ощущение уединенной роскоши, оставаясь при этом в оживленном, управляемом сообществе.

Особенности квартир

Тропический декор — внутри сводчатые потолки с плетеной тростниковой текстурой сочетаются с мебелью ручной работы, искусно изготовленным освещением, мозаичными полами и дизайнерской палитрой оттенков индиго, песочного и заката. Планировка обеспечивает естественную уединенность: каждая деталь — от углов освещения до размеров мебели — оптимизирована для комфорта и фотогеничного вида для сдачи в аренду.

Преимущества
  • Максимальная конфиденциальность.
  • Максимальная окупаемость инвестиций.
  • Максимальный дизайн.
  • Скидка 5% при 100% предоплате при покупке 2 и более вилл.
  • Право аренды на 30 лет.
  • Полная юридическая и налоговая поддержка со стороны застройщика.
  • Земля зарегистрирована на тайскую компанию с надежной структурой договора.
Расположение и объекты поблизости
  • Расположен между Чавенгом и Ламаем, всего в нескольких минутах от пляжа и основных достопримечательностей.
  • Тихое, но в то же время центральное место: укрытое в зелени, но в то же время близкое к центру жизни острова.
  • Востребованный район: окруженный высококлассными курортами, виллами и оздоровительными центрами.
  • Отличная транспортная доступность: 15 минут до аэропорта, 10 минут до торгового центра Central Festival Samui, 5 минут до пляжа Чавенг, 200 метров до моря.
  • Удобный доступ к ресторанам, международным школам и больницам.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$169,435
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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