Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд

Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. На территории резиденции есть стильный фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.

Комплекс идеален как для постоянного проживания, так и для отдыха. Также это отличный вариант для инвесторов.

Преимущества

Надежный застройщик - компания с более чем 20-летним опытом работы в сфере строительства и управления недвижимостью на Самуи.

Удачное расположение – сочетание уединения и комфорта со всей необходимой инфраструктурой.

Расположение и объекты поблизости

Район Маенам — самая популярная локация среди экспатов, идеально подходящая для семейного отдыха из-за удаленности от основных туристических локаций острова, но с хорошо развитой инфраструктурой.

Недвижимость находится в 5 минутах от пляж Маенам — большого и спокойного пляжа на севере острова Самуи, с протяженностью более 4 км.