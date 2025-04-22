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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$768,704
19.05.2025
$768,704
18.05.2025
$770,309
17.05.2025
$772,630
16.05.2025
$765,352
14.05.2025
$771,971
13.05.2025
$772,515
11.05.2025
$772,487
10.05.2025
$770,910
09.05.2025
$771,827
08.05.2025
$770,682
07.05.2025
$769,564
14.04.2025
$753,686
13.04.2025
$754,129
12.04.2025
$750,280
11.04.2025
$757,849
10.04.2025
$746,108
09.04.2025
$755,889
08.04.2025
$754,101
07.04.2025
$760,273
06.04.2025
$760,342
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22130
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393934
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. На территории резиденции есть стильный фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.

Комплекс идеален как для постоянного проживания, так и для отдыха. Также это отличный вариант для инвесторов.

Преимущества

Надежный застройщик - компания с более чем 20-летним опытом работы в сфере строительства и управления недвижимостью на Самуи.

Удачное расположение – сочетание уединения и комфорта со всей необходимой инфраструктурой.

Расположение и объекты поблизости

Район Маенам — самая популярная локация среди экспатов, идеально подходящая для семейного отдыха из-за удаленности от основных туристических локаций острова, но с хорошо развитой инфраструктурой.

Недвижимость находится в 5 минутах от пляж Маенам — большого и спокойного пляжа на севере острова Самуи, с протяженностью более 4 км.

  • 3 минуты от рынка
  • 3 минут от ТЦ Global
  • 5 минут от пляжа Маенам
  • 10 минут от пирса Натон
  • 15 минут от пляжа Чавенг
  • 15 минут от аэропорта Самуи

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$768,704
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