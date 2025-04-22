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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд

Чаенг Мон, Таиланд
от
$383,441
14.04.2025
$381,073
13.04.2025
$381,297
12.04.2025
$382,716
11.04.2025
$391,367
10.04.2025
$392,963
09.04.2025
$394,935
08.04.2025
$394,689
06.04.2025
$394,923
05.04.2025
$391,326
04.04.2025
$396,553
03.04.2025
$400,949
02.04.2025
$400,108
01.04.2025
$399,202
30.03.2025
$397,980
29.03.2025
$400,952
28.03.2025
$402,415
27.03.2025
$401,005
26.03.2025
$400,754
25.03.2025
$399,382
24.03.2025
$398,016
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ID: 24907
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420734
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чаенг Мон

О комплексе

Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью.

Основные характеристики недвижимости:

  • 11 дизайнерских вилл, обеспечивающих непревзойденную приватность и эксклюзивность
  • Право собственности freehold для вашего полного спокойствия
  • Стильный дизайн с использованием натуральных материалов и современных удобств
  • 3 просторные спальни — идеально для семьи или приема гостей
  • Полностью оборудованная современная кухня для ваших кулинарных экспериментов
  • Частное парковочное место для вашего удобства
Преимущества
  • Надежный застройщик - компания с опытом работы на рынке недвижимости Самуи с 2014 года, зарегистрирована в Таиланде
  • Право собственности freehold
  • Частное парковочное место
Расположение и объекты поблизости

Этот эксклюзивный комплекс вилл расположен в самом сердце Чонг Мон — одного из самых популярных мест на острове Ко Самуи.

Пляж Чонгмон находится в северной части острова и подходит для отдыха семей с детьми благодаря комфортному заходу в воду и отсутствию больших волн. В районе пляжа есть супермаркеты, прокат гидроциклов, бары и рестораны.

Пляж Чавенг располагается в 5 км от комплекса.

Местонахождение на карте

Чаенг Мон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$383,441
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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