Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд

Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью.
Основные характеристики недвижимости:
Этот эксклюзивный комплекс вилл расположен в самом сердце Чонг Мон — одного из самых популярных мест на острове Ко Самуи.
Пляж Чонгмон находится в северной части острова и подходит для отдыха семей с детьми благодаря комфортному заходу в воду и отсутствию больших волн. В районе пляжа есть супермаркеты, прокат гидроциклов, бары и рестораны.
Пляж Чавенг располагается в 5 км от комплекса.