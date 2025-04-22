Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд

Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью.

Основные характеристики недвижимости:

11 дизайнерских вилл, обеспечивающих непревзойденную приватность и эксклюзивность

Право собственности freehold для вашего полного спокойствия

Стильный дизайн с использованием натуральных материалов и современных удобств

3 просторные спальни — идеально для семьи или приема гостей

Полностью оборудованная современная кухня для ваших кулинарных экспериментов

Частное парковочное место для вашего удобства

Надежный застройщик - компания с опытом работы на рынке недвижимости Самуи с 2014 года, зарегистрирована в Таиланде

Право собственности freehold

Частное парковочное место

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Этот эксклюзивный комплекс вилл расположен в самом сердце Чонг Мон — одного из самых популярных мест на острове Ко Самуи.

Пляж Чонгмон находится в северной части острова и подходит для отдыха семей с детьми благодаря комфортному заходу в воду и отсутствию больших волн. В районе пляжа есть супермаркеты, прокат гидроциклов, бары и рестораны.

Пляж Чавенг располагается в 5 км от комплекса.