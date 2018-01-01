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Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€637,840
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О комплексе

Предлагаются виллы и апартаменты с террасами.

Некоторые квартиры меблированы.

Дома имеют собственные бассейны и парковочные места.

Резиденция с панорамным видом располагает красивым садом, круглосуточной охраной, видеонаблюдением, 26-метровым инфинити-бассейном, тренажерным залом, студией йоги и пилатеса.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе на склоне холма, рядом с пляжем.

Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€637,840
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Сдача в: 2024
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Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни  Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность    Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству    КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта  Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                           Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда    
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
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Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Development Corporation Limited. Проект находится по адресу: Таиланд, TH Bangkok Sukhumvit 1419邮政编码: 10110. Mulberry Grove Sukhumvit удобно расположен в самом сердце района Сукхумвит - самого важного делового района мегаполиса Бангкока! Кондоминиум имеет 37 этажей и состоит из 287 квартир от 1 до 6 спален. Апартаменты выполнены в современном дизайне и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания. Больница Сукумвит - ближайшее медицинское учреждение, которое находится в 350 м (до него можно дойти за 4 мин.) от проекта, а ближайшие школы - в непосредственной близости. Кроме того, здесь есть несколько доступных видов транспорта, в том числе поездка по главной дороге Сукхумвит и общественный транспорт, такой как Ekkamai BTS ., который находится всего в 700 метрах. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Типы и детали помещений: - 1 спальня (47,0 - 56,5 кв.м) - 2 спальни (87 - 135 кв.м) - 3 спальни ( 162 кв.м) - Пентхаусы (180,0 - 245,5 кв.м) - Двухуровневые пентхаусы (216,5 кв.м) Удобства: - Охрана 24/7 - Автономный гараж - Видеонаблюдение - Доступ по ключ-карте - Лифты - Бесконечный бассейн Sky Pool - Термальный бассейн и бассейн с гидротерапией - Сауна ​ - Гольф Комната для тренажеров и развлечений - Залы для йоги и балета - Большая отдельная гостиная и столовая - Сад для барбекю - Игровая комната и бильярдный стол - Детская крытая зона Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
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