Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд

Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Сдача в: 2024
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Development Corporation Limited.
Проект находится по адресу: Таиланд, TH Bangkok Sukhumvit 1419邮政编码: 10110.
Mulberry Grove Sukhumvit удобно расположен в самом сердце района Сукхумвит - самого важного делового района мегаполиса Бангкока!
Кондоминиум имеет 37 этажей и состоит из 287 квартир от 1 до 6 спален.
Апартаменты выполнены в современном дизайне и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания.
Больница Сукумвит - ближайшее медицинское учреждение, которое находится в 350 м (до него можно дойти за 4 мин.) от проекта, а ближайшие школы - в непосредственной близости.
Кроме того, здесь есть несколько доступных видов транспорта, в том числе поездка по главной дороге Сукхумвит и общественный транспорт, такой как Ekkamai BTS ., который находится всего в 700 метрах.
В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений.
Типы и детали помещений:
- 1 спальня (47,0 - 56,5 кв.м)
- 2 спальни (87 - 135 кв.м)
- 3 спальни ( 162 кв.м)
- Пентхаусы (180,0 - 245,5 кв.м)
- Двухуровневые пентхаусы (216,5 кв.м)
Удобства:
- Охрана 24/7
- Автономный гараж
- Видеонаблюдение
- Доступ по ключ-карте
- Лифты
- Бесконечный бассейн Sky Pool
- Термальный бассейн и бассейн с гидротерапией
- Сауна
- Гольф Комната для тренажеров и развлечений
- Залы для йоги и балета
- Большая отдельная гостиная и столовая
- Сад для барбекю
- Игровая комната и бильярдный стол
- Детская крытая зона
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