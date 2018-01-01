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Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€242,314
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20
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает инфинити-бассейном и детским бассейном, спа и фитнес-центром, рестораном, садом и зоной барбекю с видом на море, видеонаблюдением, круглосуточной охраной, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится среди зеленых холмов, в нескольких минутах езды от Рыбацкой деревни, пляжей и ресторанов.

  • Международная школа - 4 км (9 минут)
  • Рыбацкая деревня - 3 км (8 минут)
  • Пляж Чавенг - 7 км (15 минут)
  • Больница - 6 км (14 минут)
  • Международный аэропорт Самуи - 8 км (18 минут)
Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€242,314
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