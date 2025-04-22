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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$343,091
14.04.2025
$340,972
13.04.2025
$341,173
12.04.2025
$339,431
11.04.2025
$342,855
10.04.2025
$337,543
09.04.2025
$341,968
08.04.2025
$341,159
07.04.2025
$343,951
06.04.2025
$343,983
05.04.2025
$343,004
04.04.2025
$345,268
03.04.2025
$351,438
02.04.2025
$352,088
01.04.2025
$352,866
31.03.2025
$353,113
30.03.2025
$353,016
29.03.2025
$354,448
28.03.2025
$354,695
27.03.2025
$354,809
26.03.2025
$353,335
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4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25434
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442409
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Комплекс состоит из 2 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам.

Особенности:

  • 3 спальни с собственными ванными комнатами и выходом к бассейну
  • парковка
  • беседка
  • бассейн

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Каждая вилла состоит из 3 двухместных спален, 3,5 ванных комнат, большой гостиной-столовой с кухней открытой планировки и выходом на террасу и к бассейну, беседки (опция) и крытой парковки.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель и бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце района Бо Пхут и в пешей доступности от популярного района Рыбацкой деревни с широким выбором баров и ресторанов.

  • Международный аэропорт Самуи - 15 минут
  • Пляж Банграк - 5 минут
  • Большой Будда - 8 минут
  • Международная больница - 5 минут
  • Ближайшая международная школа - 5 минут
  • Чавенг - 10 минут
  • Торговый центр Central Festival - 10 минут

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$343,091
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