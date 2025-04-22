Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 2 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам.

Особенности:

3 спальни с собственными ванными комнатами и выходом к бассейну

парковка

беседка

бассейн

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Каждая вилла состоит из 3 двухместных спален, 3,5 ванных комнат, большой гостиной-столовой с кухней открытой планировки и выходом на террасу и к бассейну, беседки (опция) и крытой парковки.

Плиточный пол

Кухонная мебель и бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце района Бо Пхут и в пешей доступности от популярного района Рыбацкой деревни с широким выбором баров и ресторанов.