Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд

Эта резиденция представляет собой 2 современные виллы с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, которые подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для долгосрочного проживания. Каждая вилла предлагает возможность создания частного бассейна или пышного сада, что позволяет вам адаптировать свое открытое пространство к вашему образу жизни. Наслаждайтесь открытой планировкой с просторной гостиной и кухней, идеально подходящей для семей, приема гостей или комфортного отдыха.
Независимо от того, ищете ли вы спокойный образ жизни на острове или разумную инвестицию, эти виллы предлагают идеальное сочетание удобства, комфорта и современной тропической жизни.
Тип владения - Freehold.Преимущества
Прозрачная и поэтапная структура оплаты, соответствующая ходу строительства: