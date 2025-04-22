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  4. Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$244,315
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26375
ID новостройки на Realting
In CRM: 2459004
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Эта резиденция представляет собой 2 современные виллы с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, которые подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для долгосрочного проживания. Каждая вилла предлагает возможность создания частного бассейна или пышного сада, что позволяет вам адаптировать свое открытое пространство к вашему образу жизни. Наслаждайтесь открытой планировкой с просторной гостиной и кухней, идеально подходящей для семей, приема гостей или комфортного отдыха.

Независимо от того, ищете ли вы спокойный образ жизни на острове или разумную инвестицию, эти виллы предлагают идеальное сочетание удобства, комфорта и современной тропической жизни.

Тип владения - Freehold.

Преимущества

Прозрачная и поэтапная структура оплаты, соответствующая ходу строительства:

  • Резервный депозит: 100 000 бат
  • Подписание контракта и передача земли (30%): 2 270 000 бат (за вычетом депозита)
  • Начало строительства (10%): 790 000 бат
  • Завершение фундамента (20%): 1 580 000 бат
  • Завершение конструкции (20%): 1 580 000 бат
  • Завершение стен (10%): 790 000 бат
  • Окончательная передача права собственности (10%): 790 000 бат
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Mae Nam 5 минут
  • Пляж Bo Phut 8 минут
  • Пляж Chaweng 20 минут
  • Fisherman’s Village 5 минут
  • Full Moon Party Bang Rak Pier 15 минут
  • Международный аэропорт 20 минут
  • Central Festival 20 минут
  • Tops Daily 24 Hour 3 минуты
  • Big C Plaza 8 минут
  • Makro Wholesale 8 минут
  • Lotus Plaza 10 минут
  • Международная школа Baan Inthanin 1 минута
  • Международная школа Samui 10 минут
  • Международная школа Lamai 20 минут
  • Международная школа Windfield 20 минут
  • Больница Wattanapat 7 минут
  • Международная больница Bandon 10 минут
  • Международная больница Bangkok 15 минут

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$244,315
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