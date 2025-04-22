Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд

Эта резиденция представляет собой 2 современные виллы с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, которые подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для долгосрочного проживания. Каждая вилла предлагает возможность создания частного бассейна или пышного сада, что позволяет вам адаптировать свое открытое пространство к вашему образу жизни. Наслаждайтесь открытой планировкой с просторной гостиной и кухней, идеально подходящей для семей, приема гостей или комфортного отдыха.

Независимо от того, ищете ли вы спокойный образ жизни на острове или разумную инвестицию, эти виллы предлагают идеальное сочетание удобства, комфорта и современной тропической жизни.

Тип владения - Freehold.

Преимущества

Прозрачная и поэтапная структура оплаты, соответствующая ходу строительства:

Резервный депозит: 100 000 бат

Подписание контракта и передача земли (30%): 2 270 000 бат (за вычетом депозита)

Начало строительства (10%): 790 000 бат

Завершение фундамента (20%): 1 580 000 бат

Завершение конструкции (20%): 1 580 000 бат

Завершение стен (10%): 790 000 бат

Окончательная передача права собственности (10%): 790 000 бат

Пляж Mae Nam 5 минут

Пляж Bo Phut 8 минут

Пляж Chaweng 20 минут

Fisherman’s Village 5 минут

Full Moon Party Bang Rak Pier 15 минут

Международный аэропорт 20 минут

Central Festival 20 минут

Tops Daily 24 Hour 3 минуты

Big C Plaza 8 минут

Makro Wholesale 8 минут

Lotus Plaza 10 минут

Международная школа Baan Inthanin 1 минута

Международная школа Samui 10 минут

Международная школа Lamai 20 минут

Международная школа Windfield 20 минут

Больница Wattanapat 7 минут

Международная больница Bandon 10 минут

Международная больница Bangkok 15 минут

Расположение и объекты поблизости