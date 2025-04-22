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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд

Натон, Таиланд
от
$507,619
14.04.2025
$504,484
13.04.2025
$504,781
12.04.2025
$502,204
11.04.2025
$507,270
10.04.2025
$499,412
09.04.2025
$505,959
08.04.2025
$504,762
07.04.2025
$508,893
06.04.2025
$508,939
05.04.2025
$507,490
04.04.2025
$510,841
03.04.2025
$519,970
02.04.2025
$520,931
01.04.2025
$522,082
31.03.2025
$522,447
30.03.2025
$522,303
29.03.2025
$524,424
28.03.2025
$524,789
27.03.2025
$524,958
26.03.2025
$522,776
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25491
ID новостройки на Realting
In CRM: 2443700
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Натон

О комплексе

Познакомьтесь с идеальным сочетанием роскоши и природы в 5 минутах от пляжа Натон. Эксклюзивный проект включает всего 5 красивых вилл с бассейнами и сногсшибательными видами, тщательно продуманными для вашего комфорта. Концепцией комплекса является "жизнь среди джунглей".

Удобства и оснащение в доме
  • Европейские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость имеет легкий доступ к пляжу Натон, где вы сможете позагорать, насладиться пляжным отдыхом и великолепными закатами. Всего в нескольких минутах вы найдете рестораны, рынок и торговый центр.

  • Рыбацкая деревня - 20 минут езды
  • Аэропорт - 30 минут езды
  • Пляж Чавенг - 40 минут езды
  • Больница - 10 минут езды
  • Пляж Натон - 3 минуты езды
  • Супермаркет - 3 минуты езды

Местонахождение на карте

Натон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд
Натон, Таиланд
от
$507,619
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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