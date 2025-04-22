Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами среди джунглей и в 3 минутах от пляжа Натон, Самуи, Таиланд

Познакомьтесь с идеальным сочетанием роскоши и природы в 5 минутах от пляжа Натон. Эксклюзивный проект включает всего 5 красивых вилл с бассейнами и сногсшибательными видами, тщательно продуманными для вашего комфорта. Концепцией комплекса является "жизнь среди джунглей".

Европейские кухни

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость имеет легкий доступ к пляжу Натон, где вы сможете позагорать, насладиться пляжным отдыхом и великолепными закатами. Всего в нескольких минутах вы найдете рестораны, рынок и торговый центр.