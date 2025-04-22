Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Современный комплекс состоит из 12 вилл. Каждая имеет парковку на 2 места, сад и бассейн (9.90х3.7 м, глубина 1.2 м).

Строительство в течение 8–10 месяцев после подписания контракта.

Резервационный платёж 5%, далее рассрочка 25%-20%-20%-15%-10%-5%.

Тип владения — лизхолд на 30 лет.

Удобства и оснащение в доме

В стоимость включено кухонное оснащение и кондиционеры для трёх спален.

Расположение и объекты поблизости

Широкая центральная дорога, тихая локация рядом с морем в окружении зелени. Супермаркеты в шаговой доступности. 200 метров до кольцевой дороги. 7 минут пешком от общественного пляжа, 1 минута езды на автомобиле. 15 минут езды до пирса со скоростными катерами, 25 минут на машине до аэропорта Самуи.