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  4. Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$207,676
14.04.2025
$206,394
13.04.2025
$206,515
12.04.2025
$205,461
11.04.2025
$207,533
10.04.2025
$204,318
09.04.2025
$206,996
08.04.2025
$206,507
07.04.2025
$208,197
06.04.2025
$208,216
05.04.2025
$207,623
04.04.2025
$208,994
03.04.2025
$212,729
02.04.2025
$213,123
01.04.2025
$213,593
31.03.2025
$213,742
30.03.2025
$213,683
29.03.2025
$214,551
28.03.2025
$214,700
27.03.2025
$214,770
26.03.2025
$213,877
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14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19740
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372248
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Современный комплекс состоит из 12 вилл. Каждая имеет парковку на 2 места, сад и бассейн (9.90х3.7 м, глубина 1.2 м).

Строительство в течение 8–10 месяцев после подписания контракта.

Резервационный платёж 5%, далее рассрочка 25%-20%-20%-15%-10%-5%.

Тип владения — лизхолд на 30 лет.

Удобства и оснащение в доме

В стоимость включено кухонное оснащение и кондиционеры для трёх спален.

Расположение и объекты поблизости

Широкая центральная дорога, тихая локация рядом с морем в окружении зелени. Супермаркеты в шаговой доступности. 200 метров до кольцевой дороги. 7 минут пешком от общественного пляжа, 1 минута езды на автомобиле. 15 минут езды до пирса со скоростными катерами, 25 минут на машине до аэропорта Самуи.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$207,676
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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