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Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€388,274
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6
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Автоматические ворота
  • Европейские кухни
  • Водонагреватели
  • Кондиционеры и вентиляторы
  • Видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
  • Рыбацкая деревня - 5 минут
  • Аэропорт Самуи - 15 минут
  • Больница - 12 минут
  • Пляж Чавенг - 10 минут
Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€388,274
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
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