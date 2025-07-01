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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$423,230
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12
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Описание Описание
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ID: 27173
ID новостройки на Realting
In CRM: 2471090
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Уникальное предложение, которые воплощает в себе элегантность, роскошь и органичное сочетание современной жизни со сногсшибательной природной красотой.

Проект состоит из 15 элитных вилл с собственными бассейнами. Эти виллы с современной архитектурой и элегантными интерьерами созданы, чтобы обеспечить премиальный уровень жизни.

Наши виллы с просторными жилыми помещениями, современной инфраструктурой и особым вниманием к деталям переосмысливают понятия комфорта и роскоши. Независимо от того, ищете ли вы место для постоянного проживания или летнюю резиденцию, наш проект станет для вас идеальным сочетанием уединения, умиротворения и великолепия.

Особенности:

  • бассейн с террасой
  • зона барбекю
  • летняя кухня
  • летний душ
  • парковка на 2 машины
  • круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
  • Домофон
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном и оживленном районе Бо Пхут, Самуи. Эта удобная локация предлагает легкий доступ к различным объектам инфраструктуры и достопримечательностям.

Одним из основных преимуществ локации является близость ко всей необходимой инфраструктуре. Школы, аэропорт, торговый центр, пляж, ночные клубы - все это располагается всего в 10 минутах езды. Данное расположение позволяет жильцам насладиться удобством близости ко всей инфраструктуре и развлечениям вблизи от дома.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$423,230
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