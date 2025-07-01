Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд

Уникальное предложение, которые воплощает в себе элегантность, роскошь и органичное сочетание современной жизни со сногсшибательной природной красотой.

Проект состоит из 15 элитных вилл с собственными бассейнами. Эти виллы с современной архитектурой и элегантными интерьерами созданы, чтобы обеспечить премиальный уровень жизни.

Наши виллы с просторными жилыми помещениями, современной инфраструктурой и особым вниманием к деталям переосмысливают понятия комфорта и роскоши. Независимо от того, ищете ли вы место для постоянного проживания или летнюю резиденцию, наш проект станет для вас идеальным сочетанием уединения, умиротворения и великолепия.

Особенности:

бассейн с террасой

зона барбекю

летняя кухня

летний душ

парковка на 2 машины

круглосуточная охрана

Кухонная бытовая техника

Домофон

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном и оживленном районе Бо Пхут, Самуи. Эта удобная локация предлагает легкий доступ к различным объектам инфраструктуры и достопримечательностям.

Одним из основных преимуществ локации является близость ко всей необходимой инфраструктуре. Школы, аэропорт, торговый центр, пляж, ночные клубы - все это располагается всего в 10 минутах езды. Данное расположение позволяет жильцам насладиться удобством близости ко всей инфраструктуре и развлечениям вблизи от дома.