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Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Баан Банг Рак, Таиланд
от
$453,678
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20
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Описание Описание
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ID: 27175
ID новостройки на Realting
In CRM: 2471094
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Баан Банг Рак

О комплексе

3-спальная вилла с бассейном, джакузи и парковкой на 2 машины.

Удобства и оснащение в доме
  • кондиционеры и потолочные вентиляторы
  • Западная кухня с островом и бытовой техникой
  • Мебель и тикового дерева
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом районе, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Банг Рак (350 метров).

  • 1 минута еды до пляжа Банг Рак, ресторана и кафе
  • несколько минут до Рыбацкой деревни
  • 10 минут до Central Festival Samui и пляжа Чавенг
  • 1- минут до аэропорта Самуи
  • 25 минут до пирса Натон, откуда отправляются паромы

Местонахождение на карте

Баан Банг Рак, Таиланд

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Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$453,678
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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