Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

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Произносим Hennessy, подразумеваем исключительную роскошь и эталон вкуса. Если будущее вам видится в следовании этим принципам, откройте новую главу своей жизни в Hennessy Residence.
Уникальный комплекс расположился всего в нескольких шагах от живописного пляжа Карон на Пхукете. Белоснежн…
Комплекс состоит из 6 зданий и располагает красивой территорией с бассейнами и зелеными зонами.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой
Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.
8 этажей, 196 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.
В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей…