Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд

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Первая фаза современного жилого комплекса будет состоять из 6 вилл высокого класса с бассейнами, парковками и зонами отдыха. Тип собственности - Freehold.
План оплаты и этапы строительства:
30% - начало фундамента, колонн и балок нижних этажей, бетонные полы и передача земли - 2 месяца
25% - начало строительства первого уровня (включая конструкцию бассейна) и колонн, балок второго уровня, бетонные полы - 2 месяца
20% - начало конструкции крыши, электропроводки, а также всей водопроводной сети, всех потолков, как внутренних, так и внешних, наружных потолочных перекрытий, штукатурки стен и поверхностного покрытия, укладки напольной плитки, плитки для ванны, плитки для бассейна, кирпичной кладки, включая внутренние и наружные стены - 5 месяцев
20% - начало установки всех дверей, окон, освещения (внутреннего, наружного и бассейна), электрических выключателей и розеток, установка кондиционера, установка всех сантехнических приборов (включая душевые кабины, раковины, ванны и туалеты), кухни и завершение всей покраски (как внутренней, так и внешней) - 3 месяца
5% - проверка всех работ
Расположение и объекты поблизости
пляж Бо Пхут - 3,5 км
пляж Майнам - 6,5 км
пляж Чавенг - 7 км
аэропорт Самуи - 10 км
Местонахождение на карте
Сураттхани, Таиланд
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