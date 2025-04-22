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Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$720,874
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11
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ID: 19767
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372767
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Первая фаза современного жилого комплекса будет состоять из 6 вилл высокого класса с бассейнами, парковками и зонами отдыха. Тип собственности - Freehold.

План оплаты и этапы строительства:

  • 30% - начало фундамента, колонн и балок нижних этажей, бетонные полы и передача земли - 2 месяца
  • 25% - начало строительства первого уровня (включая конструкцию бассейна) и колонн, балок второго уровня, бетонные полы - 2 месяца
  • 20% - начало конструкции крыши, электропроводки, а также всей водопроводной сети, всех потолков, как внутренних, так и внешних, наружных потолочных перекрытий, штукатурки стен и поверхностного покрытия, укладки напольной плитки, плитки для ванны, плитки для бассейна, кирпичной кладки, включая внутренние и наружные стены - 5 месяцев
  • 20% - начало установки всех дверей, окон, освещения (внутреннего, наружного и бассейна), электрических выключателей и розеток, установка кондиционера, установка всех сантехнических приборов (включая душевые кабины, раковины, ванны и туалеты), кухни и завершение всей покраски (как внутренней, так и внешней) - 3 месяца
  • 5% - проверка всех работ
Расположение и объекты поблизости
  • пляж Бо Пхут - 3,5 км
  • пляж Майнам - 6,5 км
  • пляж Чавенг - 7 км
  • аэропорт Самуи - 10 км

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$720,874
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