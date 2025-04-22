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Жилой комплекс MISS VILLA

Ko Samui, Таиланд
от
$205,444
;
19
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ID: 23313
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Город
    Ko Samui

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Инвестируйте в уникальную виллу на Самуи, которая сочетает в себе комфорт, стиль и высокую доходность - MISS VILLA! Доступна рассрочка! Меблирована! Всего 700 м до пляжа Маэнам! Удобства: терраса, дизайнерский ремонт, ландшафтный дизайн, охрана, видеонаблюдение. Локация: - в одном из лучших мест на Самуи, жители MISS Villas могут наслаждаться идеальным балансом спокойствия и удобства, при этом яркие достопримечательности и оживленный образ жизни острова Самуи находятся всего в нескольких минутах ходьбы; - рядом крупные магазины, причалы и туристические места; - всего 700 м до пляжа Маэнам; - изюминкой этого проекта является его близость к известной школе Maenam International Singapore School, что обеспечивает жителям легкий доступ к образованию мирового класса прямо у порога. Стр-во 8 месяцев со дня подписания договора! Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Ko Samui, Таиланд

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Жилой комплекс MISS VILLA
Ko Samui, Таиланд
от
$205,444
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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