Жилой комплекс MISS VILLA

Инвестируйте в уникальную виллу на Самуи, которая сочетает в себе комфорт, стиль и высокую доходность - MISS VILLA! Доступна рассрочка! Меблирована! Всего 700 м до пляжа Маэнам! Удобства: терраса, дизайнерский ремонт, ландшафтный дизайн, охрана, видеонаблюдение. Локация: - в одном из лучших мест на Самуи, жители MISS Villas могут наслаждаться идеальным балансом спокойствия и удобства, при этом яркие достопримечательности и оживленный образ жизни острова Самуи находятся всего в нескольких минутах ходьбы; - рядом крупные магазины, причалы и туристические места; - всего 700 м до пляжа Маэнам; - изюминкой этого проекта является его близость к известной школе Maenam International Singapore School, что обеспечивает жителям легкий доступ к образованию мирового класса прямо у порога. Стр-во 8 месяцев со дня подписания договора! Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.