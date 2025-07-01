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Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и садом в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд

Баан Банг Рак, Таиланд
от
$165,835
;
7
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26694
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466624
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Баан Банг Рак

О комплексе

Комплекс состоит из 3 трехэтажных зданий с видом на море.

Особенности:

  • фитнес-центр
  • бассейн
  • круглосуточная охрана
  • видеонаблюдение
  • кафе
  • парковка
  • сад с зонами отдыха
Расположение и объекты поблизости
  • 5 минут до аэропорта и парома до Ко Пангана и Ко Тао
  • 5 минут до пляжей Чонгмон и Банграк
  • 5 минут до Большого Будды и храмового комплекса Wat Plai Laem
  • 10 минут до международной школы
  • 10 минут до супермаркетов Tesco Lotus, Big C, Makro
  • 10-15 минут до больниц
  • 15 минут до пляжа Чавенг, торгового центра Central Festival, Рыбацкой деревни.

Местонахождение на карте

Баан Банг Рак, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и садом в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$165,835
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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