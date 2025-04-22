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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$435,570
19.05.2025
$435,570
18.05.2025
$436,479
17.05.2025
$437,793
16.05.2025
$433,669
14.05.2025
$437,419
13.05.2025
$437,728
11.05.2025
$437,713
10.05.2025
$436,819
09.05.2025
$437,339
08.05.2025
$436,689
07.05.2025
$436,056
14.04.2025
$427,060
13.04.2025
$427,310
12.04.2025
$425,129
11.04.2025
$429,418
10.04.2025
$422,765
09.04.2025
$428,307
08.04.2025
$427,295
07.04.2025
$430,792
06.04.2025
$430,831
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6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22437
ID новостройки на Realting
In CRM: 2399631
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Особенности вилл:

  • летний душ
  • терраса с зоной отдыха
  • бассейн
  • газон
  • гараж
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры в гостиной и спальнях
  • Потолочные вентиляторы во всех комнатах
  • Кухонная мебель и бытовая техника (электрическая варочная панель, плита, холодильник)
  • Водонагреватель 100 литров
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$435,570
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