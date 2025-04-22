Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд

LAYAN GREEN PARK — это не просто проект, а образ жизни. Кроме комфортных апартаментов здесь вы найдете весь спектр удобств и уют, о котором вы давно мечтали. Наша философия строится на трех принципах: экология, семья и качество. LAYAN GREEN PARK — первый в Таиланде проект, сертифицирован…