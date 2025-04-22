Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд

Комплекс из 10 вилл в балийском стиле с 2 и 3 спальнями, бассейнами 11х2,5 м, садами и парковочными местами. Эти виллы спроектированы так, чтобы предложить идеальную гармонию между внутренними и внешними зонами. Они имеют большие эркерные окна, которые выходят на длинный сверкающий бассейн, окруженный великолепным ландшафтным садом. Просторные, наполненные светом интерьеры украшены традиционными балийскими элементами, что создает атмосферу спокойствия и роскоши. Камин, встроенный в открытую беседку, сделает ваши вечера у бассейна еще приятнее.

Leasehold - 30 лет.

ROI 8.8-10%

Сдача: 8-12 месяцев с момента подписания контракта.

Преимущества

Электричество по государственным тарифам

Глубокая скважина

Расположение и объекты поблизости

Всего за 2 минуты можно добраться до пляжа, а за 10 минут до всех необходимых магазинов. До пляжа Ламай - 14 минут на машине, до пляжа Липа Ной - 21 минута, до аэропорта Самуи - 45 минут.