Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд

Откройте для себя непревзойденное сочетание роскоши, комфорта и умиротворения. Благодаря расположению в живописной и спокойной локации, эти виллы с бассейнами предлагают великолепное убежище для тех, кто находится в поиске безмятежного оазиса или мечтает шикарно провести отпуск. Каждая вилла создана для вашего комфорта - здесь вы найдете просторные жилые помещения, стильные интерьеры и собственные бассейны, которые приглашают вас отдохнуть и расслабиться в полном уединении.

Водопад Намуанг - 2,5 км

Международная школа - 350 метров

Паромная переправа - 11 км

Расположение и объекты поблизости