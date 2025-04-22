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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд

Панг Ка, Таиланд
от
$272,016
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9
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ID: 26203
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456297
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Панг Ка

О комплексе

Откройте для себя непревзойденное сочетание роскоши, комфорта и умиротворения. Благодаря расположению в живописной и спокойной локации, эти виллы с бассейнами предлагают великолепное убежище для тех, кто находится в поиске безмятежного оазиса или мечтает шикарно провести отпуск. Каждая вилла создана для вашего комфорта - здесь вы найдете просторные жилые помещения, стильные интерьеры и собственные бассейны, которые приглашают вас отдохнуть и расслабиться в полном уединении.

Расположение и объекты поблизости
  • Водопад Намуанг - 2,5 км
  • Международная школа - 350 метров
  • Паромная переправа - 11 км

Местонахождение на карте

Панг Ка, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$272,016
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