Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Эксклюзивный прибрежный курорт всего в 100 метрах от моря включает роскошные виллы с 4 основными спальнями и 5 ванными комнатами. Каждая вилла предлагает спа-зону, инфинити-бассейн, панорамные виды на море и предназначена как для полноценного проживания с семьей, так и для сдачи в аренду с высокой доходностью.
Каждая деталь здесь создана для комфорта и стиля, сочетая в себе современную элегантность и тропический шарм, в двух шагах от пляжей, ресторанов и инфраструктуры.
Особенности:
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Проект находится в спокойной южной части района Ламай, в 100 метрах от пляжа и сочетает в себе тропическую роскошь и комфорт: