Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$521,146
;
20
ID: 27429
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473942
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Эксклюзивный прибрежный курорт всего в 100 метрах от моря включает роскошные виллы с 4 основными спальнями и 5 ванными комнатами. Каждая вилла предлагает спа-зону, инфинити-бассейн, панорамные виды на море и предназначена как для полноценного проживания с семьей, так и для сдачи в аренду с высокой доходностью.

Каждая деталь здесь создана для комфорта и стиля, сочетая в себе современную элегантность и тропический шарм, в двух шагах от пляжей, ресторанов и инфраструктуры.

Особенности:

  • помещение для хранения
  • большой бассейн
  • ухоженный сад
  • парковка

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Подготовка для установки солнечных панелей
  • Меблированные ванные комнаты
Расположение и объекты поблизости

Проект находится в спокойной южной части района Ламай, в 100 метрах от пляжа и сочетает в себе тропическую роскошь и комфорт:

  • 1 минута до пляжа Ламай
  • 1 минута до Makro & Tesco Lotus
  • 4 минуты до международный школ Ламай
  • 4 минуты до Wat Lamai и местных рынков
  • окружен природой и оздоровительными центрами

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

