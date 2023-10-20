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Квартиры в новостройках в Gazimagusa District

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Жилой комплекс Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€136,703
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением. Оплата 30% - первоначальный взнос 70% - рассрочка без процентов на 84 месяца Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€311,124
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из шести островов и располагает бассейном, спа-центром, тренажерным залом, баром, бизнес-центром, рестораном и кафе, детской игровой комнатой, парком, зонами отдыха. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка 36 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, в 3 минутах ходьбы от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€381,677
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, беговой дорожкой, тренажерным залом, детской площадкой, зонами отдыха. Окончание строительства - январь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей, ресторанов, супермаркетов и всей необходимой инфраструктуры.
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Жилой комплекс Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€331,943
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты, велосипедными дорожками, рестораном, клиниками, теннисным кортом. Окончание строительства - март 2027 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов до окончания строительства Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, рядом с кафе и ресторанами, в 5 минутах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€225,536
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большим бассейном, спа-центром, тренажерным залом, детской площадкой, рестораном и баром на крыше. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка на 24 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от лучших пляжей и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€184,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, детским бассейном и детским клубом, тренажерным залом и спортивными площадками, супермаркетом, баром и рестораном, парковкой. Окончание строительства - май 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 45% - рассрочка без процентов до получения ключей 20% - в течение года после получения ключей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в 600 метрах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€254,335
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками. Окончание строительства - июнь 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов 3 года Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Северный Кипр
Дубай, ОАЭ
от
€173,431
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает теннисным кортом и площадкой для пляжного волейбола, зоной барбекю, детской площадкой, бассейнами и мини-аквапарком, спа-центром, тренажерным залом, коворкингом и конференц-залом, кинотеатром, рестораном и барами, супермаркетом и аптекой. Оплата 30% - первоначальный взнос 70% - рассрочка без процентов 36 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в 250 метрах от моря.
Жилой квартал ЖК Кристалл
Жилой квартал ЖК Кристалл
Дубай, ОАЭ
от
€135,000
Площадь 39 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Кристалл– это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха. Рестораны и Бары Салон Красоты Почта Кондитерская Автозаправка Футбольная Площадка Местные Супермаркеты Товары Для Дома готовность комплекса- поэтапно до декабрь 2023 г.  
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Дубай, ОАЭ
от
€92,171
Площадь 34–117 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 34-59m2 1+1 - 69m2 2+1 - 105-124 m2 3+1 - 161m2 2+1 - LOFT 185 3+1 - ЛОФТ 229м2 4+1 - ДУБЛЕКС 251м2 4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2) ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ТЕННИСНЫЙ КОРТ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС МИНИ-ГОЛЬФ ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА прокат велосипедов и квадроциклов ОХОТА НА РЫБУ КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ РЕСТОРАН КАФЕ/БАР КИНЕМА ТУРКИШ ХАМАМ САУНА ПАРОВАЯ БАНЯ ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ УБОРКА ДОМА 7/24 SİTE SECURİTY ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую
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