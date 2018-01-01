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LORD OF CYPRUS

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,584
;
5
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2025
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Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

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LORD OF CYPRUS
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,584
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Площадь 50–100 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2024
Застройщик: DINDI GROUP
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.   Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:  Общий бассейн Генератор  Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды  Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум   Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами  Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска  Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление      Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:  Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин.  Банкоматы - 7 мин.  Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas  - 10 мин.  Спа комплекс - 7 мин.  Спортзал - 7 мин.  Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин.  Пекарня - 5 мин.    Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.  Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1    Комфортная система оплаты: 2000  GBP депозит  50% оплата при подписании контракта  25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)  25% оплата при передаче ключей    Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака   * Общий бассейн * Генератор  * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами  * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска  * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды  * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
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Площадь 48–68 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-693 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 m2  2+1 - 68 m2 2+1 Дуплекс - 80 м2 - 101 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Гарантия на строительство: 5 лет Круглосуточная охрана Парковка Бассейн 30x14 м Ландшафтный дизайн Проезжая часть Кафе Тренажерный зал Детская площадка Встроенная кухня  Встроенные шкафы  Потолочный плинтус Керамическая плитка на полу - цвет на выбор Керамическая плитка на стенах в ванных комнатах - цвет на выбор Двери с системой бесключевого доступа Окна с двойным остеклением Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.
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