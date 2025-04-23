Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м², из которых 200 000 м² отведены под благоустроенные зеленые зоны, что делает проект одним из крупнейших в регионе.
Комплекс включает 1260 жилых единиц: студии, апартаменты 1+1 и 2+1, лофты, а также бунгало с прямым видом на море. Для инвесторов предусмотрены коммерческие площади — 5000 м² на первой линии с фасадом вдоль дороги протяжённостью 1 км.
Проект организован по принципу закрытого автономного посёлка с собственной инфраструктурой, включая дороги, бульвары, беговые и велосипедные дорожки (4 км), зоны отдыха и досуга, а также объекты общественного и коммерческого назначения. Предусмотрен отдельный кольцевой проезд и центральный въезд с бульваром длиной 1,2 км. Максимальная высотная точка проекта — 104 метра над уровнем моря.
Архитектура и благоустройство
Панорамные бунгало с видом на море
Расширенное межблочное пространство (до 110 м между блоками)
Качественная отделка: сантехника, кухонные шкафы, гардеробы
Вариативные опции: тёплый пол, мебельные пакеты, помощь с установкой кондиционеров
Управляющая компания и офис аренды на территории
Наземный паркинг
Инфраструктура
Проект включает более 30 видов внутренних и внешних объектов:
Крытый и открытые бассейны, мини-аквапарк
Фитнес-зал, спа-комплекс, массажные и медитационные зоны
Ресторанный комплекс, бары, смотровые площадки, зона барбекю
Медицинский центр (скорая помощь, аптека)
Центр верховой езды и пони-клуб
Теннис, баскетбол, пляжный волейбол
Органический сад, фермерский рынок, питомник для животных
Британская частная школа на территории (25 донумов земли + интернат)
Трансфер до пляжей и других проектов Evergreen
Станции электромобилей и система повторного использования серых вод
Коммерческая составляющая
Проект предусматривает до 11 000 м² коммерческих площадей, часть которых уже выкуплена крупными брендами. Доступны помещения от 50 до 1000 м². Продажа ведётся по индивидуальному согласованию, минимальная стоимость — от £2800/м² при взносе от 50%. Наиболее востребованные помещения – под розничную торговлю, салоны, банки, кофейни и бытовые услуги.
Финансовые условия
Стандартный план оплаты:
35% – первоначальный взнос
10% – через 6 месяцев
5% – ещё через 6 месяцев
Остаток – в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев
Специальное предложение на пентхаусы (срок действия уточняется):
40% – в течение первого месяца
40% – на 39 месяцев (без процентов)
20% – в течение 24 месяцев после сдачи объекта
Предложение действительно для всех типов пентхаусов в комплексе
Сдача комплекса — 2027 год.
Проект HABITAT – это уникальное сочетание архитектуры, комфорта, масштабной инфраструктуры и продуманной коммерческой среды. Это инвестиционная возможность и жилой формат нового поколения на Северном Кипре.
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