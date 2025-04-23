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  4. Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$136,469
BTC
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Описание Описание
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ID: 25768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м², из которых 200 000 м² отведены под благоустроенные зеленые зоны, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

Комплекс включает 1260 жилых единиц: студии, апартаменты 1+1 и 2+1, лофты, а также бунгало с прямым видом на море. Для инвесторов предусмотрены коммерческие площади — 5000 м² на первой линии с фасадом вдоль дороги протяжённостью 1 км.

Проект организован по принципу закрытого автономного посёлка с собственной инфраструктурой, включая дороги, бульвары, беговые и велосипедные дорожки (4 км), зоны отдыха и досуга, а также объекты общественного и коммерческого назначения. Предусмотрен отдельный кольцевой проезд и центральный въезд с бульваром длиной 1,2 км. Максимальная высотная точка проекта — 104 метра над уровнем моря.

Архитектура и благоустройство

  • Панорамные бунгало с видом на море

  • Расширенное межблочное пространство (до 110 м между блоками)

  • Качественная отделка: сантехника, кухонные шкафы, гардеробы

  • Вариативные опции: тёплый пол, мебельные пакеты, помощь с установкой кондиционеров

  • Управляющая компания и офис аренды на территории

  • Наземный паркинг

Инфраструктура

Проект включает более 30 видов внутренних и внешних объектов:

  • Крытый и открытые бассейны, мини-аквапарк

  • Фитнес-зал, спа-комплекс, массажные и медитационные зоны

  • Ресторанный комплекс, бары, смотровые площадки, зона барбекю

  • Медицинский центр (скорая помощь, аптека)

  • Центр верховой езды и пони-клуб

  • Теннис, баскетбол, пляжный волейбол

  • Органический сад, фермерский рынок, питомник для животных

  • Британская частная школа на территории (25 донумов земли + интернат)

  • Трансфер до пляжей и других проектов Evergreen

  • Станции электромобилей и система повторного использования серых вод

Коммерческая составляющая

Проект предусматривает до 11 000 м² коммерческих площадей, часть которых уже выкуплена крупными брендами. Доступны помещения от 50 до 1000 м². Продажа ведётся по индивидуальному согласованию, минимальная стоимость — от £2800/м² при взносе от 50%. Наиболее востребованные помещения – под розничную торговлю, салоны, банки, кофейни и бытовые услуги.

Финансовые условия

Стандартный план оплаты:

  • 35% – первоначальный взнос

  • 10% – через 6 месяцев

  • 5% – ещё через 6 месяцев

  • Остаток – в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев

Специальное предложение на пентхаусы (срок действия уточняется):

  • 40% – в течение первого месяца

  • 40% – на 39 месяцев (без процентов)

  • 20% – в течение 24 месяцев после сдачи объекта

  • Предложение действительно для всех типов пентхаусов в комплексе

Сдача комплекса — 2027 год.

Проект HABITAT – это уникальное сочетание архитектуры, комфорта, масштабной инфраструктуры и продуманной коммерческой среды. Это инвестиционная возможность и жилой формат нового поколения на Северном Кипре.

Оставьте заявку, чтобы получить детальную презентацию комплекса, актуальные цены, варианты планировок и доступных объектов.

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

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Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$136,469
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