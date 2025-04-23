Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen

HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м², из которых 200 000 м² отведены под благоустроенные зеленые зоны, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

Комплекс включает 1260 жилых единиц: студии, апартаменты 1+1 и 2+1, лофты, а также бунгало с прямым видом на море. Для инвесторов предусмотрены коммерческие площади — 5000 м² на первой линии с фасадом вдоль дороги протяжённостью 1 км.

Проект организован по принципу закрытого автономного посёлка с собственной инфраструктурой, включая дороги, бульвары, беговые и велосипедные дорожки (4 км), зоны отдыха и досуга, а также объекты общественного и коммерческого назначения. Предусмотрен отдельный кольцевой проезд и центральный въезд с бульваром длиной 1,2 км. Максимальная высотная точка проекта — 104 метра над уровнем моря.

Архитектура и благоустройство

Панорамные бунгало с видом на море

Расширенное межблочное пространство (до 110 м между блоками)

Качественная отделка: сантехника, кухонные шкафы, гардеробы

Вариативные опции: тёплый пол, мебельные пакеты, помощь с установкой кондиционеров

Управляющая компания и офис аренды на территории

Наземный паркинг

Инфраструктура

Проект включает более 30 видов внутренних и внешних объектов:

Крытый и открытые бассейны, мини-аквапарк

Фитнес-зал, спа-комплекс, массажные и медитационные зоны

Ресторанный комплекс, бары, смотровые площадки, зона барбекю

Медицинский центр (скорая помощь, аптека)

Центр верховой езды и пони-клуб

Теннис, баскетбол, пляжный волейбол

Органический сад, фермерский рынок, питомник для животных

Британская частная школа на территории (25 донумов земли + интернат)

Трансфер до пляжей и других проектов Evergreen

Станции электромобилей и система повторного использования серых вод

Коммерческая составляющая

Проект предусматривает до 11 000 м² коммерческих площадей, часть которых уже выкуплена крупными брендами. Доступны помещения от 50 до 1000 м². Продажа ведётся по индивидуальному согласованию, минимальная стоимость — от £2800/м² при взносе от 50%. Наиболее востребованные помещения – под розничную торговлю, салоны, банки, кофейни и бытовые услуги.

Финансовые условия

Стандартный план оплаты:

35% – первоначальный взнос

10% – через 6 месяцев

5% – ещё через 6 месяцев

Остаток – в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев

Специальное предложение на пентхаусы (срок действия уточняется):

40% – в течение первого месяца

40% – на 39 месяцев (без процентов)

20% – в течение 24 месяцев после сдачи объекта

Предложение действительно для всех типов пентхаусов в комплексе

Сдача комплекса — 2027 год.

Проект HABITAT – это уникальное сочетание архитектуры, комфорта, масштабной инфраструктуры и продуманной коммерческой среды. Это инвестиционная возможность и жилой формат нового поколения на Северном Кипре.

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