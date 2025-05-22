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Жилой комплекс Natura Park

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$266,133
BTC
3.1656049
ETH
165.9228862
USDT
263 122.0580457
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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ID: 26617
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

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Гармония природы и неописуемая атмосфера Кипра вдохновили нас на создание проекта «Натура Парк». Современные материалы и удобное расположение комплекса подадут вам незабываемый комфорт.

Девственная природа и удивительные пляжи Средиземного моря станут вашими соседями. Мы строим, где вы будете жить в мире и комфорте, в нескольких минутах от центра города.

«Натура Парк» будет построен в районе Отукен, в нескольких минутах езды от популярного Лонг-Бич Искеле, частного клуба «Пера» и всех городских объектов города Искеле.

Комплекс будет содержать 2 квартала с 2+1 квартирой.
Огромный бассейн, детская площадка, парковая зона, камеры видеонаблюдения, резервный генератор электроэнергии.

Местные магазины и рестораны в 3 минутах ходьбы.
Рынки, супермаркеты и торговые центры в городе Искеле в 5 минутах езды.


Клуб «Пера», Лонг-Бич в 3 минутах езды
Местный пляж в нескольких минутах езды.

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Natura Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$266,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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