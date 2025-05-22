Жилой комплекс Natura Park

Гармония природы и неописуемая атмосфера Кипра вдохновили нас на создание проекта «Натура Парк». Современные материалы и удобное расположение комплекса подадут вам незабываемый комфорт.

Девственная природа и удивительные пляжи Средиземного моря станут вашими соседями. Мы строим, где вы будете жить в мире и комфорте, в нескольких минутах от центра города.

«Натура Парк» будет построен в районе Отукен, в нескольких минутах езды от популярного Лонг-Бич Искеле, частного клуба «Пера» и всех городских объектов города Искеле.

Комплекс будет содержать 2 квартала с 2+1 квартирой.

Огромный бассейн, детская площадка, парковая зона, камеры видеонаблюдения, резервный генератор электроэнергии.

Местные магазины и рестораны в 3 минутах ходьбы.

Рынки, супермаркеты и торговые центры в городе Искеле в 5 минутах езды.



Клуб «Пера», Лонг-Бич в 3 минутах езды

Местный пляж в нескольких минутах езды.