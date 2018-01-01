Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой
культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства.
Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск.
Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;
* для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев.
Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет.
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ID: CP-676
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 90 м2 + сад 25 м2
2+1 - 95 м2 + терраса 75 м2
РАСПИСАНИЕ:
начало строительства: июнь 2023 г.
Дата завершения: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Садовая зона
Огромное разнообразие вариантов качественной напольной и
ванная комната керамическая плитка, ламинат
Огромное разнообразие вариантов качественного туалета и
фаянс для ванной комнаты, аксессуары
Фаянс в ванной комнате и унитаз являются стандартом Hilton - Роскошная встроенная кухня (выбор цвета) - Встроенный шкаф в каждой спальне, прихожая - Окна ПВХ с двойным остеклением - Стеклянные окна на лестнице - Алюминиевые перила - Гидрофорная система и солнечная батарея для нагрева воды
система
Центральное спутниковое телевидение и Интернет
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристальных вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом.