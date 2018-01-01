Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

от €242,758

120 м² 1

Сдача в: 2026

ID: CP-676 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 90 м2 + сад 25 м2 2+1 - 95 м2 + терраса 75 м2 РАСПИСАНИЕ: начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Садовая зона Огромное разнообразие вариантов качественной напольной и ванная комната керамическая плитка, ламинат Огромное разнообразие вариантов качественного туалета и фаянс для ванной комнаты, аксессуары Фаянс в ванной комнате и унитаз являются стандартом Hilton - Роскошная встроенная кухня (выбор цвета) - Встроенный шкаф в каждой спальне, прихожая - Окна ПВХ с двойным остеклением - Стеклянные окна на лестнице - Алюминиевые перила - Гидрофорная система и солнечная батарея для нагрева воды система Центральное спутниковое телевидение и Интернет Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристальных вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом.