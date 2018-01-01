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Habitat

Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€121,564
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2027
Местонахождение новостройки
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра

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Habitat
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€121,564
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Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства. Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;                                                                                                                        * для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет. .  
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