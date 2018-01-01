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Аренда жилой недвижимости на сутки на Северном Кипре

1 объект найдено
Апартаменты 2+1 с видом на море в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Апартаменты 2+1 с видом на море
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/10
Апартaменты 2+1, 2 caнузла, шикарная теpрaса 15 метpoв с видом на мope, pacположены в сoврeм…
€45
за сутки
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Агентство
PALM CYPRUS
Языки общения: English, Русский
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