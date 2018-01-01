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C`est La vie

Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€136,537
;
5
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2025
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Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра

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C`est La vie
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€136,537
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Комплекс "Резорт" является единственным крупномасштабным жилым комплексом с богатой развитой инфраструктурой.  В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ СТУДИИ , АПАРТАМЕНТЫ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Проект располагается на побережье района Искеле, где находится самый длинный песчаный пляж Long Beach протяженностью 3,5 км с оснащенной инфраструктурой набережной. Расположен в 600-800 м от моря. Отдыхать и жить здесь комфортно и всегда есть чем заняться и куда пойти! Преимуществами данного комплекса являются: самый популярный комплекс Северного Кипра готовые к проживанию апартаменты и строящиеся первоначальный взнос на стройку 30% на все виды жилья срок беспроцентной рассрочки до 72 месяцев/ "Резорт" является единственным крупномасштабным жилым комплексом с богатой развитой инфраструктурой аренда от частных агентств - доходность до 12% годовых близость к морю получения ВНЖ после оплаты 30%. Проекту уже 15 лет, он постоянно разрастается, и сейчас его территория удваивается. На территории этого жилого комплекса на сегодняшний день-15 бассейнов, включая закрытый, подогреваемый зимой, и 2 детских бассейна. Развитая инфраструктура для детей (детский бассейн с аквапарком, игровые площадки, детский сад, развивающий клуб и т. д.), также есть теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, возможность занятий боксом, джиу джитсу, мини-гольф, есть свой СПА-центр, рестораны. До моря- 7 минут ходьбы, для желающих - каждые полчаса ходит шаттл на пляж в сезон. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, с полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. В комплексе "Резорт" имеется как готовое жилье, так и на этапе строительства и плана/ . В целях вашего удобства застройщиком предлагается также дизайн-пакет на квартиры. Цены на дизайн пакеты: Studio - 9 000£, Studio с нишей - 10000£, 1+1 - 11 000£, 2+1 - 13 000£.  План оплаты на готовое жилье: 50% первый взнос - в течение месяца 50% беспроцентная рассрочка на 24 месяца/ План оплаты на строящееся жилье: 3 этап- срок сдачи 2021-2022 г. на 24 мес. 4 этап- сдача - 2022-2023 г. на 36 мес. 5 этап- сдача в 2023 г. -48 мес. 6 этап - сдача в 2023-2024 г. - 48 мес. 7 этап - сдача в 2024-2025 г. -48 мес. 8 этап - сдача в 2025 г. - 80 мес.
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