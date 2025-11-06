Жилой комплекс Brise de Vallee

Küçükerenköy / Эсентепе, Северный Кипр
📍 О регионе
Küçükerenköy — один из самых уютных и перспективных районов Северного Кипра 🌊⛰
Он идеально расположен между морем и горами, в окружении оливковых рощ и природы.
✨ Тихая и зеленая атмосфера
🏖 Песчаные пляжи всего в 300 метрах
🌿 Простор, свежий воздух и красивые панорамные виды
🍽 Рестораны и зоны отдыха поблизости
📈 Активно развивающийся район с высоким инвестиционным потенциалом
Идеальное место для спокойной жизни, отдыха и аренды
---
🏗 О проекте BRISE DE VALLEE
Общая территория: 54.225 м²
Всего апартаментов: 324
Типы блоков:
🔹 A Block — студии
7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента
(садовые и пентхаусы)
🔹 B Block — 1+1
13 блоков × 12 юнитов = 156 апартаментов
(садовые и пентхаусы)
🔹 C Block — 2+1
7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента
(садовые и пентхаусы)
📅 Сроки строительства
🛠 Начало: 2025
🏁 Завершение: декабрь 2027
⏳ 36 месяцев строительства + 6 месяцев grace period
💳 План оплаты
🔐 Резервация: £5,000 (на 3 недели)
💰 40% первоначальный взнос (включая депозит)
📆 60% — беспроцентная рассрочка
• до окончания строительства (12/2027)
• + 12 месяцев после получения ключей ⚠️
🏊♂️ Инфраструктура комплекса
🍽 Ресторан
🏋️♀️ Gym & Sport Complex
💆 SPA & Sauna
🎭 Открытый амфитеатр, аудитория и кинотеатр
👧 Детская площадка
🌊 Пешком до пляжа
🍹 Pool Bar
🏊 Общий бассейн
🚿 Душевые, WC и раздевалки
🏢 Офис управления
🧘 Open Air Yoga зона
🚶 Прогулочные дорожки
🌿 Зоны для активного отдыха
✅ Включено в стоимость
🔥 Все пентхаусы с rooftop-террасами
• BBQ
• Мини-кухня
(Джакузи и душ — опция)
🚗 Частная парковка
📐 Полная техническая спецификация
🌡 Система отопления и охлаждения
BRISE DE VALLEE — это идеальный баланс природы, моря и современного курортного комфорта