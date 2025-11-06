  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Жилой комплекс Brise de Vallee

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$157,000
НДС
BTC
1.8674865
ETH
97.8829507
USDT
155 223.6948129
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
51
ID: 33285
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Küçükerenköy / Эсентепе, Северный Кипр

📍 О регионе

Küçükerenköy — один из самых уютных и перспективных районов Северного Кипра 🌊⛰
Он идеально расположен между морем и горами, в окружении оливковых рощ и природы.

 

✨ Тихая и зеленая атмосфера
🏖 Песчаные пляжи всего в 300 метрах
🌿 Простор, свежий воздух и красивые панорамные виды
🍽 Рестораны и зоны отдыха поблизости
📈 Активно развивающийся район с высоким инвестиционным потенциалом

 

Идеальное место для спокойной жизни, отдыха и аренды 

---

🏗 О проекте BRISE DE VALLEE

Общая территория: 54.225 м²
Всего апартаментов: 324

 

Типы блоков:

🔹 A Block — студии
7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента
(садовые и пентхаусы)

🔹 B Block — 1+1
13 блоков × 12 юнитов = 156 апартаментов
(садовые и пентхаусы)

🔹 C Block — 2+1
7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента
(садовые и пентхаусы)

 

📅 Сроки строительства

🛠 Начало: 2025
🏁 Завершение: декабрь 2027
⏳ 36 месяцев строительства + 6 месяцев grace period

 

💳 План оплаты

🔐 Резервация: £5,000 (на 3 недели)
💰 40% первоначальный взнос (включая депозит)
📆 60% — беспроцентная рассрочка
• до окончания строительства (12/2027)
• + 12 месяцев после получения ключей ⚠️

 

🏊‍♂️ Инфраструктура комплекса

🍽 Ресторан
🏋️‍♀️ Gym & Sport Complex
💆 SPA & Sauna
🎭 Открытый амфитеатр, аудитория и кинотеатр
👧 Детская площадка
🌊 Пешком до пляжа
🍹 Pool Bar
🏊 Общий бассейн
🚿 Душевые, WC и раздевалки
🏢 Офис управления
🧘 Open Air Yoga зона
🚶 Прогулочные дорожки
🌿 Зоны для активного отдыха

 

✅ Включено в стоимость

🔥 Все пентхаусы с rooftop-террасами
• BBQ
• Мини-кухня
(Джакузи и душ — опция)

🚗 Частная парковка
📐 Полная техническая спецификация
🌡 Система отопления и охлаждения

 

BRISE DE VALLEE — это идеальный баланс природы, моря и современного курортного комфорта

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

