Жилой комплекс Brise de Vallee

Küçükerenköy / Эсентепе, Северный Кипр

📍 О регионе

Küçükerenköy — один из самых уютных и перспективных районов Северного Кипра 🌊⛰

Он идеально расположен между морем и горами, в окружении оливковых рощ и природы.

✨ Тихая и зеленая атмосфера

🏖 Песчаные пляжи всего в 300 метрах

🌿 Простор, свежий воздух и красивые панорамные виды

🍽 Рестораны и зоны отдыха поблизости

📈 Активно развивающийся район с высоким инвестиционным потенциалом

Идеальное место для спокойной жизни, отдыха и аренды

---

🏗 О проекте BRISE DE VALLEE

Общая территория: 54.225 м²

Всего апартаментов: 324

Типы блоков:

🔹 A Block — студии

7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента

(садовые и пентхаусы)

🔹 B Block — 1+1

13 блоков × 12 юнитов = 156 апартаментов

(садовые и пентхаусы)

🔹 C Block — 2+1

7 блоков × 12 юнитов = 84 апартамента

(садовые и пентхаусы)

📅 Сроки строительства

🛠 Начало: 2025

🏁 Завершение: декабрь 2027

⏳ 36 месяцев строительства + 6 месяцев grace period

💳 План оплаты

🔐 Резервация: £5,000 (на 3 недели)

💰 40% первоначальный взнос (включая депозит)

📆 60% — беспроцентная рассрочка

• до окончания строительства (12/2027)

• + 12 месяцев после получения ключей ⚠️

🏊‍♂️ Инфраструктура комплекса

🍽 Ресторан

🏋️‍♀️ Gym & Sport Complex

💆 SPA & Sauna

🎭 Открытый амфитеатр, аудитория и кинотеатр

👧 Детская площадка

🌊 Пешком до пляжа

🍹 Pool Bar

🏊 Общий бассейн

🚿 Душевые, WC и раздевалки

🏢 Офис управления

🧘 Open Air Yoga зона

🚶 Прогулочные дорожки

🌿 Зоны для активного отдыха

✅ Включено в стоимость

🔥 Все пентхаусы с rooftop-террасами

• BBQ

• Мини-кухня

(Джакузи и душ — опция)

🚗 Частная парковка

📐 Полная техническая спецификация

🌡 Система отопления и охлаждения

BRISE DE VALLEE — это идеальный баланс природы, моря и современного курортного комфорта