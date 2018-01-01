Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости на Северном Кипре

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
 АРЕНДА LUX АПАРТАМЕНТОВ В АЛСАНЖАКЕ   Апартаменты LUX класса предлагаются впервые к с…
€725
Realting.com
Перейти